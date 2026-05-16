به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: حضور دامداران و عشایر در مراتع ییلاقی استان از حدود ۲۰ اردیبهشت آغاز شده و بر اساس طرح مرتع‌داری این حضور حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز ادامه دارد.

محمدعلی کاظمی اضافه کرد: استان اصفهان مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از این مساحت را معادل ۹.۸ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی و ملی تشکیل می دهند.

وی افزود: از این میزان عرصه طبیعی و ملی در استان بیش از ۶ میلیون هکتار معادل ۶۴ درصد را مراتع به خود اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین از حمایت ها و نظارت های این اداره کل از مرتع‌داران و دامداران این خطه، همراستا با قوانین بالادستی در حوزه مرتعداری خبر داد.