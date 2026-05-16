سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت، با ورود به مکه مکرمه، روند برنامه‌ریزی‌های میدانی و نظارت بر آمادگی‌های اجرایی حج تمتع ۱۴۰۵ را آغاز کردند.

برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد برنامه‌ریزی میدانی برای حج تمتع ۱۴۰۵ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و آقای علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت و هیئت همراه، بامداد امروز وارد مکه مکرمه شدند.

بر اساس این گزارش، بررسی روند خدمات‌رسانی به زائران ایرانی، حضور در همایش‌های مرتبط با مناسک حج و برنامه‌ریزی میدانی برای کنگره حج تمتع ۱۴۰۵ از جمله محور‌های اصلی این سفر عنوان شده است.

همچنین دیدار با زائران ایرانی در محل اقامتگاه‌ها و ارزیابی شرایط اسکان و رفاه حجاج از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سفر اعلام شده است.

* تأکید نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت بر ارائه خدمت شایسته به زائران ایرانی

سرپرست حجاج ایرانی، در ورود به مکه مکرمه، بر ضرورت همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران بیت‌الله الحرام، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب در بدو ورود به مکه مکرمه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران حج، خدمت به زائران خانه خدا را توفیقی بزرگ و مسئولیتی سنگین توصیف و بر ضرورت هماهنگی، انسجام و آمادگی کامل مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی در ایام حج تمتع ۱۴۰۵ تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت آرامش، تکریم و رفاه زائران ایرانی، خواستار برنامه‌ریزی میدانی دقیق و توجه ویژه به نیاز‌های حجاج در طول ایام حضور در سرزمین وحی شد.

سرپرست حجاج ایرانی در ادامه، ارتباط نزدیک با زائران و رسیدگی سریع به مسائل و مطالبات آنان را از اولویت‌های مهم مجموعه حج و زیارت برشمرد.

همچنین در این مراسم آقای علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، خدمت‌رسانی شایسته به زائران بیت‌الله الحرام را مهم‌ترین اولویت مجموعه حج عنوان و بر هماهنگی کامل بخش‌های اجرایی و فرهنگی در ایام حج تمتع ۱۴۰۵ تأکید کرد.

آقای رشیدیان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق برای ایام تشریق و مناسک حج تمتع، اظهار کرد: مجموعه حج و زیارت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و پشتیبانی، تلاش دارد خدماتی در شأن زائران جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

وی سلامت و رضایتمندی زائران را از مهم‌ترین اهداف مجموعه حج عنوان کرد و افزود: با ادامه ورود زائران تا روز شنبه آمار زائران ایرانی از مرز ۳۰ هزار نفر عبور خواهد کرد.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اجرایی و فرهنگی، ابراز امیدواری کرد: حج تمتع ۱۴۰۵ در فضایی معنوی، آرام و همراه با عزت و وحدت امت اسلامی برگزار شود.

مراسم استقبال از حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، با حضور جمعی از مسئولان ستاد عملیات حج و معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت و عوامل اجرایی و فرهنگی عملیات حج بامداد امروز شنبه در هتل «بلد الطیب» مکه مکرمه برگزار شد.