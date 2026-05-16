پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیکهای جهان در اظهاراتی با تاکید بر لزوم بازگشت آمریکا و ایران به میز مذاکره، گفت که تجاوز علیه ایران عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پاپ در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: این جنگ عادلانه نیست و از همه مردم خیرخواه دنیا میخواهم تا با این جنگ مخالفت کنند.
وی همچنین تأکید کرد: این جنگ در حال گسترش است و جز بحران در حوزههای اقتصاد و انرژی برای جهان چیزی به همراه ندارد.
پاپ در ادامه با بیان اینکه جنگ علیه ایران، ثبات در خاورمیانه را از بین برده است و نفرت را در جهان گسترش میدهد، خاطرنشان کرد: بنابراین باید به میز مذاکره بازگردیم و مذاکرات را ادامه دهیم.
رهبر کاتولیکهای جهان همچنین با اشاره به اینکه حمله به زیرساختهای غیرنظامی بر ضد قوانین بینالمللی است، یادآور شد: نباید کودکان، پیران و افراد ناتوان را فراموش کنیم.
پاپ در پایان از مردم همه طرفهای درگیر از جمله آمریکا خواست تا با نمایندگان خود و قانونگذاران آمریکایی تماس بگیرند و آنها را برای پایان دادن به جنگ و تلاش برای برقراری صلح تحت فشار قرار دهند.
رهبر کاتولیکهای جهان پیشتر در شدیدترین موضعگیری علیه جنگ ایران، «توهم قدرت مطلق» را عامل تشدید جنگ مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و خواستار برقراری صلح شد.
وی گفت: «خودپرستی و پول پرستی دیگر کافی است! نمایش قدرت بس است! جنگ بس است!»