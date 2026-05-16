

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، صبری لاموشی، سرمربی فرانسوی تیم ملی تونس، فهرست ۲۶ نفره این تیم را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر اعلام کرد:

دروازه‌بان‌ها: آیمن دحمان (الصفاقسی) صبری بن حسن (ستاره ساحل) عبدالمهیب شامخ (دروازه‌بان آفریکن کلاب)

مدافعان: منتصر الطالبی (دفاع وسط لورینت فرانسه) دیلان براون (دفاع وسط سروت سوئیس) عمر رقیق (دفاع وسط ماریبور اسلوونی) آدم عروس (دفاع وسط قاسم پاشا ترکیه) رائد الشیخاوی (دفاع وسط منتسر) یان والری (دفاع راست یانگ بویز سوئیس) معتز النفاتی (دفاع راست نورکوپینگ سوئد) علی العابدی (دفاع چپ نیس فرانسه) محمد امین بن حمیده (دفاع چپ اسپرنس تونس)

هافبک‌ها: الیاس اسخیری (هافبک دفاعی اینتراخت فرانکفورت) محمد الحاج محمود (هافبک دفاعی لوگانو سوییس) رانی خدیرا (هافبک دفاعی یونیون برلین آلمان) هانیبال المجبری (هافبک تهاجمی برنلی انگلیس) انیس بن سلیمان (هافبک وسط نورویچ سیتی انگلیس) مرتضی بن اوناس (وینگر چپ قاسم پاشا ترکیه) اسماعیل الغربی (وینگر چپ آگسبورگ آلمان)

نفرات تهاجمی: خلیل عیاری (وینگر راست تیم زیر ۲۳ سال پاریس سنت ژرمن فرانسه) سباستین تونکتی (وینگر چپ سلتیک اسکاتلند) الیاس سعد (وینگر چپ هانوفر آلمان) فراس شواط (مهاجم کلاب آفریکن) حازم المستوری (مهاجم دینامو ماخاچ قلعه روسیه) الیاس عاشوری (وینگر چپ دینامو زاگرب کرواسی) رایان الومی (مهاجم ونکوور کانادا)

علا گرهام (دفاع وسط شاختار دونتسک اوکراین) سیف الله لطیف (مهاجم گروترفورث آلمان) یاسین مریاح (دفاع وسط اسپرنس تونس) علی معلول (دفاع چپ الصفاقسی) اساما حدادی (دفاع چپ RS برکان) فریانی ساسی (هافبک وسط الغرافه قطر) محمد بن علی رحمان (هافبک الاهلی مصر) آیسا لایدونی (هافبک الوکره قطر) نعیم اسلیتی (مهاجم الشمال قطر) سیف الدین جزیری (مهاجم الزمالک مصر) از مهم‌ترین چهره‌های غایب در فهرست عقاب‌های کارتاژ هستند.

میانگین سنی تونس در این جام جهانی ۲۶.۵ سال خواهد بود.