معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان نحوه فعالیت کارکنان دستگاهای اجرایی استان را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به استناد بخشنامه ،سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف رعایت اصل صرفهجویی و کاهش مصرف برق، ضرورت مدیریت بهینه منابع انرژی، ساعات شروع به کار کارمندان تمامی دستگاهها، مؤسسات عمومي دولتي و غيردولتي، ، بيمهها و شهرداريها از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا۱۵ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ بصورت ۱۰۰درصد تعيين ميشود و روزهاي پنجشنبه به صورت دورکاری خواهد بود و كسري ساعت کار از طريق دوركاري جبران شود.
ساعت کاردستگاه های خدمات رسان شامل بیمارستانها، مراکز درمانی، امداد رسانی و آتش نشانی، اتفاقات آب، برق، گاز و ...از این بخشنامه مستثنی است.
فعالیت تمامی شعب بانکهای سراسر استان بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک های استان است.
بانوان شاغل دارای شرایط خاص و زوج های شاغل و دارای فرزند زیر شش سال میتوانند با توافق مدیر دستگاه از ظرفیت ، حضور در محل کار بصورت یک ساعت شناور استفاده کنند.
شهرداریهای سراسر استان برنامهریزی لازم را جهت بهرهگیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری مطابق با ساعات جدید فعالیت در استان معمول خواهند کرد.
تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند هم زمان با خاتمه کار، وسایل سرمایشی را خاموش کنند.