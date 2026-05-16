سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دومین نشست مجازی صحن مجلس، روز یکشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، همچنین اظهار داشت: موضوع این نشست تخصصی، مسائل معیشتی مردم و پیگیری کار‌های حمایتی از جمله پرداخت کالابرگ است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نمایندگان در این نشست به‌صورت بر خط، پرسش‌ها و نظر خود را مطرح می‌کنند.

گودرزی گفت: قرار است درباره تأمین کالا‌های اساسی مردم و کاهش فشار بر دهک‌های پایین از جمله کارگران و خانواده‌های بدون درآمد و جامعه هدف نهاد‌های حمایتی، بحث و گفت‌و‌گو و تصمیم‌های لازم گرفته شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: هدف از این نشست‌ها، ایجاد و تقویت هماهنگی میان مجلس و دولت برای سرعت در حل دغدغه‌های معیشتی مردم است.

گودرزی تصریح کرد: گزارش نهایی این نشست به اطلاع عموم مردم می‌رسد.