روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش از اجرای طرح ویژه ترخیص موتور‌های برقی توقیفی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: طرح ویژه ترخیص موتور‌های برقی توقیفی از توقفگاه سامان از ۲۷ اردیبهشت‌ تا ۱۰ خرداد اجرا می شود.

مالکان موتورهای برقی توقیفی و مشمول طرح می توانند با همراه داشتن اصل کارت ملی و اسناد مالکیت وسیله نقلیه، به ساختمان اجرائیات شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش واقع در پارک شهر مراجعه و نسبت به انجام مراحل ترخیص اقدام کنند.

طرح ترخیص شامل موتور‌های دارای توقیف قضایی و دارای شاکی خصوصی نمی‌شود و مالکان این دسته از وسایل نقلیه از مراجعه خودداری کنند.

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش اجرای این طرح را با هدف تسهیل در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان در دستور کار قرار داده است.