فهرست نهایی رقیب تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در بیستوسومین دوره رقابتهای جام جهانی مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهرست نهایی و ۲۶ نفره تیم ملی فوتبال بلژیک یکی از رقبای ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام شد.
فهرست نهایی شاگردان رودی گارسیا برای حضور در جام بیست و سوم به شرح زیر است:
دروازهبانان: تیبو کورتوا، مایک پندرز و سنه لمنس
مدافعان: تیموتی کاستانیه، زنو دباس، ماکسیم دیکوئیپر، کونی دیوینتر، برندون مچل، توماس مونیه، ناتان انگوی، خواکین سیز و آرتور تیاته
هافبکها: کوین دیبروینه، آمادو اونانا، یوری تیلمانس، هانس فاناکن، نیکلاس راسکین و اکسل ویتسل
مهاجمان: شارل دکتلاره، ژرمی دوکو، ماتیاس فرناندز پاردو، روملو لوکاکو، دودی لوکباکیو، دیگو موریرا، الکسیس سائلمیکرز و لئاندرو تروسارد.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه G رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ با تیمهای ملی بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.