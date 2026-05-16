به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت ها، ۴۰ بازیکن از استان‌های گیلان، کرمانشاه، کرمان، آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران و تهران حضور داشتند که در قالب ۲۰ تیم، به صورت دوبل (دونفره) در چهار گروه پنج تیمی با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این مسابقات که در زمین ورزشی دانشکده تربیت بدنی در رشت برگزار شد، محسن نیازی و سجاد شیرزادی از استان کرمانشاه با غلبه برابر همه رقبای خود، عنوان قهرمانی و مقام نخست رقابت‌های آزاد گلف کروکت جام ایران همدل را به خود اختصاص دادند.

همچنین معصومه یعقوبی و فاطمه کریمیان از مازندران دوم شدند، مصطفی ملایی و بهمن کرمانی دیگر ورزشکاران استان مازندران نیز روی سکوی سوم مسابقات گلف کروکت جام ایران همدل قرار گرفتند.

در پایان مسئولان برگزاری این دوره از مسابقات، به نفرات تیم‌های برتر، حکم قهرمانی و جوایز اهدا کردند.

-کروکت (Croquet) یکی از ورزش‌های جدید است که چندین سال است در ایران با استقبال رو‌به‌رو و پرطرفدار شده است.

در این ورزش افراد با استفاده از یک وسیله چکش مانند به توپ ضربه می‌زنند و تلاش می‌کنند تا توپ را از میان حلقه‌های نصب شده در زمین عبور دهند.