وزیر امور خارجه به آمریکاییها که به آنها گفته میشود، باید هزینههای سرسامآور جنگ علیه ایران را بپردازند، پیام داد که همه اینها قابل اجتناب بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه کشورمان به پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا واکنش نشان داد.
سید عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به آمریکاییها گفته میشود که باید هزینههای سرسامآور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند.
عراقچی افزود: فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز میشود که بدهی آمریکا و نرخ وامهای مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: تمام اینها قابل اجتناب بود.