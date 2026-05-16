نماینده چین در سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و برخی کشور‌های خلیج‌فارس درباره ایران و تنگه هرمز را «نامناسب» دانست و با آن مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده چین در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را برعهده دارد معتقد است؛ «محتوا» و «زمان‌بندی» پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس درباره تنگه هرمز و ایران مناسب نیست.

این موضع پس از سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به چین و اظهارات او مبنی بر اینکه «توافقی تقریباً کامل با رئیس‌جمهور شی در مورد ایران» وجود دارد، اتخاذ شده است.

پیش از این نماینده روسیه در سازمان ملل هم با هشدار درباره تصویب قطعنامه‌های ضدایرانی در شورای امنیت، از اعضای شورا خواسته بود، از تشدید تنش‌ها و ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌هایی که رویکرد تقابلی دارند، خودداری کنند.