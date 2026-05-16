نماینده ایران نخستین دیدار خود را در رقابتهای اسنوکر قهرمانی آسیا برای حضور در جمع حرفهایهای جهان با پیروزی پشت سرگذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای اسنوکر قهرمانی آسیا و انتخابی حرفهایهای جهان در تایلند در حال برگزاری است و دو ملیپوش ایران، امیر سرخوش و علی قرهگوزلو در این رویداد حضور دارند.
این مسابقات با حضور ۶۴ ورزشکار در هر جدول و در قالب دو جدول جداگانه برگزار میشود و نمایندگان ایران این فرصت را دارند که در هر دو جدول برای کسب سهمیه حضور در جمع حرفهایهای جهان رقابت کنند. بر اساس فرمت مسابقات، هر ورزشکار برای دستیابی به سهمیه، باید در یکی از این دو جدول به دیدار نهایی راه پیدا کند تا جواز حضور در فدراسیون حرفهایهای جهان (WST) را به دست آورد.
در نخستین جدول مسابقات، علی قرهگوزلو بازی اول خود را به حریف چین واگذار کرد و از جدول اول حذف شد.
همچنین امیر سرخوش دیگر نماینده اسنوکر ایران امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت مقابل (ساحیل رانا) از هند به میدان رفت و او را ۴ بر صفر شکست داد.
مطابق برنامه اعلامشده، در صورتی که نمایندگان ایران در جدول نخست موفق به کسب سهمیه حرفهایها نشوند، در جدول دوم بخت خود را برای رسیدن به این هدف دنبال خواهند کرد.
به این ترتیب امیر سرخوش در آغاز رقابتهای جدول دوم به مصاف (ژیائو دانگ) از چین خواهد رفت و علی قرهگوزلو نیز برابر (محمد عمر خان) از پاکستان بازی خواهد کرد.
امیر سرخوش که پیش از این سابقه حضور در جمع حرفهایهای جهان را در کارنامه دارد، در این دوره از مسابقات سعی دارد دوباره به سطح حرفهای اسنوکر جهان بازگردد.
علی قرهگوزلو نیز امیدوار است نام خود را به عنوان یکی دیگر از نمایندگان ایران در جمع حرفهایهای WST ثبت کند.