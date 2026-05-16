معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای از کار‌های ارزنده و ارزشمند رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همه همکاران این بنیاد، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن نامه محمد رضا عارف به این شرح است:

جناب آقای موسوی،

با سلام؛

با قدردانی از کارهای ارزنده و ارزشمند جناب‌ عالی و همه همکاران عزیزمان در بنیاد محترم شهید، گزارش اجمالی ارسالی بیانگر نشاط و انگیزه بالای همکاران و ارائه خدمت‌ها در زمینه‌های مختلف به خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران عزیز است. مدیریت ۶۸۰۶ دیدار مقام‌ها و مسئولان محترم بنیاد با خانواده محترم شهدا در نهضت دیدار، گویای تعهد و فعالیت جهادگونه همه شما عزیزان است.

با ادای احترام به همه خانواده‌های شهدا و ایثارگران محترم و تبریک به شما خدمتگزاران پرتلاش به مناسبت افتخار خدمت به این گرامیان، برای شما از خدای بزرگ سلامتی و توفیق بیشتر را خواستارم.



محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور