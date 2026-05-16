آمریکا مدعی تمدید آتش بس در لبنان به مدت یک ماه و نیم دیگر با وجود نقض مستمر آن از سوی صهیونیست‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با وجود ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی و نقض مستمر آتش بس، دولت تروریست آمریکا مدعی تمدید آن به مدت ۴۵ روز دیگر شده است تا به زعم آن، پیشرفت بیشتری حاصل شود.

وزارت خارجه دولت تروریست آمریکا اعلام کرد که مسیر سیاسی مذاکرات (میان دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی) را در روزهای دوم و سوم ژوئن آینده (۱۲ و ۱۳ خرداد) ازسرخواهد گرفت.

مذاکرات «مسیر امنیتی» نیز در تاریخ ۲۹ مه (۸ خرداد) در پنتاگون با حضور هیات‌های نظامی اسرائیل و لبنان آغاز خواهد شد.

همزمان با این مذاکرات و اعلام آتش بس، حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

منابع خبری جمعه گزارش دادند که در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهر «النبطیه» و دو شهرک «کفررمان» و «حاروف» در جنوب لبنان، دست‌کم ۶ نفر به شهادت رسیدند.

این منابع از حمله سنگین رژیم صهیونیستی به دو منطقة المساکن و الحوش در شهر صور لبنان خبر دادند.