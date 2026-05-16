هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک فوتبال ایران با تساوی نساجی مازندران مقابل بعثت کرمانشاه به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال بعثت کرمانشاه و نساجی مازندران در آخرین بازی هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک فوتبال ایران جمعه ۲۵ اردیبهشت در ورزشگاه پاس قوامین تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

تبم نساجی که در کورس قهرمانی با مس شهربابک و صنعت نفت آبادان قرار دارد با از دست دادن ۲ امتیاز این بازی و با توجه به پیروزی روز گذشته مس شهربابک مقابل مس کرمان، فاصله شاگردان رضا عنایتی در نساجی با صدر جدول به سه امتیاز افزایش پیدا کرد.

نساجی هم اکنون با ۴۷ امتیاز جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد و بعثت هم با ۲۷ امتیاز یازدهم است.