زمان برگزاری و آخرین مهلت ثبت‌نام جاماندگان یا ویرایش اطلاعات آزمون برای تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه شماره ۱۱ مرکز آموزش مدیریت دولتی به این شرح است:

به اطلاع داوطلبان گرامی می‌رساند، آزمون برنامه تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد، روز جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ در همه مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.

همچنین با توجه به درخواست‌های برخی از داوطلبان، امکان ثبت‌ نام جاماندگان یا ویرایش اطلاعات ثبت‌شده، از ساعت ۹ تا ۲۱ امروز شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ فراهم است؛ این مهلت به‌ هیچ‌ عنوان تمدید نمی‌شود.

زمان صدور و انتشار کارت ورود به نشست آزمون که ساعت و محل دقیق برگزاری در آن قید شده است نیز به‌زودی از درگاه‌های اطلاع‌رسانی مرکز به نشانی سامانه آزمون‌ها (https://azmoon.smtc.ac.ir)، سایت اینترنتی (https://smtc.ac.ir) و کانال مرکز در پیام‌رسان «بله» و ارسال پیامک به شماره همراه ثبت‌شده داوطلبان، اعلام می‌شود.