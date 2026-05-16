مدیر تیم ملی فوتبال ایران از برگزاری دو بازی دوستانه در ترکیه و یک بازی در آمریکا پیش از اعزام به جامجهانی خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره بازیهای دوستانه تیم ملی پیش از جامجهانی اظهار کرد: تیم ملی ۸ خرداد در ترکیه با تیم ملی گامبیا بازی میکند و یک دیدار دوستانه ۱۴ خرداد برابر یک تیم دیگر بازی خواهیم کرد. ۱۵ خرداد هم تیم ملی عازم آمریکا میشود.
او همچنین گفت: ۱۹ خرداد در کمپ تیم ملی در آمریکا به مصاف پورتوریکو میرویم که پشت درهای بسته برگزار میشود.
وی ادامه داد: نام ۵۲ بازیکن را در اختیار فیفا قرار دادیم و ۱۱ خرداد لیست ۲۶ نفره نهایی خود را اعلام خواهیم کرد.