مدیر تیم ملی فوتبال ایران از برگزاری دو بازی دوستانه در ترکیه و یک بازی در آمریکا پیش از اعزام به جام‌جهانی خبر داد.

اعلام زمان بازی های تدارکاتی تیم ملی و ارسال فهرست نهایی به فیفا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره بازی‌های‌ دوستانه تیم ملی پیش از جام‌جهانی اظهار کرد: تیم ملی ۸ خرداد در ترکیه با تیم ملی گامبیا بازی می‌کند و یک دیدار دوستانه ۱۴ خرداد برابر یک تیم دیگر بازی خواهیم کرد. ۱۵ خرداد هم تیم ملی عازم آمریکا می‌شود.

او همچنین گفت: ۱۹ خرداد در کمپ تیم ملی در آمریکا به مصاف پورتوریکو می‌رویم‌ که پشت درهای بسته برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: نام ۵۲ بازیکن را در اختیار فیفا قرار دادیم و ۱۱ خرداد لیست ۲۶ نفره نهایی خود را اعلام خواهیم کرد.