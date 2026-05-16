پخش زنده
امروز: -
وزارت اقتصاد آلمان در گزارش ماهانه خود هشدار داد که اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال جاری ضربه قابلتوجهی از پیامدهای درگیریها در خاورمیانه خواهد خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان که امروز (جمعه ۲۵ اردیبهشت) منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال ۰.۳ درصد بوده است و آلمان در تلاش بود تا از رکود اقتصادی خود خارج شود، اما نشانههای کنونی حاکی از توقف ناگهانی و قابل توجه در روند بهبود اقتصادی در سه ماهه دوم سال است.
در گزارش وزارت اقتصاد آلمان آمده است: افزایش قیمتها، مشکلات زنجیره تأمین و عدم اطمینان، باعث شده است که خانوادههای آلمانی نسبت به آینده اقتصادی این کشور بدبین شده و انتظار اوضاع بدتری را داشته باشند.
بر اساس این گزارش، مدیران شرکتهای آلمانی به دلیل گرانی انرژی و قطعی زنجیره تامین، چشمانداز اقتصادی را تیره میبینند و بر همین اساس، رفتار محتاطانهای درباره سرمایهگذاری و استخدام نیروهای جدید در پیش گرفتهاند.
در همین باره کاترینا رایشه وزیر اقتصاد و انرژی آلمان تاکید کرد که افزایش قیمت انرژی به دنبال اختلال در تنگه هرمز، یکی از موانع اصلی در مسیر بهبود اقتصاد آلمان از یک بحران طولانیمدت است.
وزیر دارایی روسیه پیشتر در اظهاراتی تأکيد کرده بود که ادامه بحران در تنگه هرمز به بحران انرژی جهانی دامن زده و میتواند اقتصاد جهان را به سمت رکود سوق دهد.
آنتون سیلوانوف افزود: اگر تردد در این آبراه محدود یا متوقف شود، حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع از دسترس خارج خواهد شد.
وزیر دارایی روسیه همچنین با اشاره به اینکه گام بعدی این بحران، افزایش قیمت کودهای شیمیایی و مواد غذایی خواهد بود، خاطرنشان کرد: قیمت کودهای شیمیایی ۳۰ درصد افزایش یافته که این امر دسترسی به مواد غذایی را دشوارتر میکند.