مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از پرداخت تسهیلات به ۹۶۰ واحد آسیبدیده از جنگ رمضان در زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رضا خواجهای از آسیبدیدگی یکهزار و ۵۴۳ واحد مسکونی و تجاری در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: تاکنون برای حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد پرونده تشکیل و برای ۹۶۰ واحد تسهیلات پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: شهرستانهای زنجان، ابهر و ایجرود تحت تاثیر این جنگ قرار گرفتند و به دلیل گستردگی خسارتها، ستاد بازسازی در استان تشکیل شد.
وی افزود: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۳۳۶ واحد مربوط به شهرستان ابهر، ۷۰ واحد مربوط به ایجرود و مابقی مربوط به شهر زنجان است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با اشاره به استقرار ۴۰ تیم ارزیاب در مناطق آسیبدیده از نخستین ساعات وقوع حادثه، گفت: تمامی ارزیابیها انجام شده و تاکنون برای حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد پرونده تشکیل شده است، هرچند نزدیک به ۳۰۰ مالک هنوز برای تشکیل پرونده مراجعه نکردهاند.
وی با اشاره به اسکان موقت و اضطراری آسیبدیدگان توسط جمعیت هلال احمر ادامه داد: تاکنون پرداخت تسهیلات برای ۹۶۰ واحد انجام شده است .
خواجهای گفت: با تمهیدات استاندار، بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار در استان تامین و پرداخت شد و برای واحدهایی که خسارت جدی دیده بودند، از طریق بانک مسکن به هر واحد ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان افزود: فرآیند ارزیابی خسارتها ظرف ۷۲ ساعت انجام میشد و تشکیل پرونده نیز در محل انجام میگرفت همچنین در موارد اعتراضی، ارزیابی مجدد صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: ملاک پرداختها، گزارش کارشناسان ارزیاب بوده و هدف اصلی، بازگرداندن ساختمانها به وضعیت پیش از جنگ است.
خواجهای گفت: در برخی موارد نیز با رویکرد حمایتی، هزینه ایاب و ذهاب پرداخت شده و برخی مالکان نیز فاکتور یا پیشفاکتور ارائه کردهاند.
وی با بیان اینکه ۹۶۰ واحد به طور کامل از وضعیت خسارت جنگی خارج شدهاند، افزود: دولت همه هزینه احداث واحدهای تخریبی را تقبل کرده و متقاضیان در صورت تمایل میتوانند از پیمانکار استفاده کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ابراز امیدواری کرد طی دو سال آینده، تمامی واحدهای تخریبی به طور کامل احداث و بازسازی شود.