زوجهای جوان از سراسر کشور میتوانند برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت، با مراجعه به پرتال جامع آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتاق عقد حرم مطهر بانوی کرامت، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۲ میزبان زوجهای جوان از سراسر کشور برای ایجاد پیوند آسمانی ازدواج است.
علاقهمندان میتوانند برای استفاده از اتاق عقد حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها، با مراجعه به نشانی اینترنتی fatemi.amfm.ir/wed فرایند ثبتنام را انجام دهند یا با مراجعه به پرتال جامع آستان مقدس فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در بخش پرتالها بر روی گزینه پیوند آسمانی، کلیک و مراحل ثبتنام اتاق عقد را پیگیری کنند.
برای ثبتنام اتاق عقد حرم مطهر، مدارکی از جمله تصویر جواب آزمایش، تصویر فرم تکمیلشده نوبتگرفتن که در سایت قابل دانلود است، تصویر صفحه دوم شناسنامه زوجین و تصویر طلاقنامه یا گواهی فوت همسر در صورت ازدواج دوم عروس، ضروری است.
شرایط استفاده از اتاق عقد حرم مطهر، عبارت از حضور بهموقع و خروج بههنگام، همراهداشتن حداکثر ۱۰ نفر بهغیر از زوجین و پذیرایینکردن از مهمانان و زائران است.
گفتنی است، در صورت خالی بودن ظرفیت اتاق عقد امکان نوبتگرفتن تا ۱۰ روز آینده وجود دارد و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ثبتنام اتاق عقد، پیامکی از شماره ۳۰۰۰۱۱۲۲ مبنی بر ثبت و ذخیره زمان عقد برای متقاضی ارسال خواهد شد.