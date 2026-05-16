فرشاد مهدیپور در گفتگوی ویژه خبری:
باید به سواد رسانهای و مجازی بهعنوان موضوع امنیت ملی توجه کنیم
یک استاد دانشگاه گفت: اگر به سواد رسانهای و سواد مجازی توجه نکنیم، بسیار زود زبانهای بیگانه جایگزین میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب به مناسبت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، پیامی صادر کردند. این پیام و زوایای آن در گفتگوی ویژه خبری با حضور آقای فرشاد مهدیپور، استاد دانشگاه، بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: از انتهای پیام رهبر معظم انقلاب شروع کنم. ایشان به استقلال تمدنی و پدافند زبانی اشاره کردند. از تدوین این دو مفهوم استقلال تمدنی و پدافند زبانی آغاز کنیم و بعد تکالیفی که ایشان برای جامعه فرهنگی کشور توصیه میکنند؟
مهدی پور: به نظر من پیامی که در روز زبان فارسی و گرامیداشت فردوسی صادر شده، به این علت برای مخاطبان حائز اهمیت است که ما آوا و نوایی را در طول ۷۰ روز گذشته خیلی زیاد تکرار میکنیم. «تو رستم تهمتنی» این مهمترین آوایی است که در چند روز گذشته شنیدهایم و ایرانیهای خارج از کشور هم خواستهاند با ما همفکری شان را نشان دهند. این فرازی از شاهنامه بوده است. به نظر من امروز که رهبر عالیقدر این پیام را صادر کردند فارغ از جنبههای پاسداشت زبان فارسی و توجه به آن حائز اهمیت است که این را باید در چارچوب کلی حرکت ما به جنگ ببینیم. جنگ یک ویژگی بارز دارد که جنگ نظامی است. صدای هواپیما را میشنویم و پرتاب موشک را متوجه میشویم و سویه دوم آن جنبه فرهنگی و روانی و نرم آن است. اگر این دو را با همدیگر درک کنیم باید به همه اینها همانطور که میخواهیم پدافندی برای مقابله با موشک داشته باشیم باید در برابر آن چیزی هم که به صورت نرم و فرهنگی است بتوانیم پدافند داشته باشیم.
یکی از مفاهیمی که رهبر شهیدمان بر ساختههای مهم بنیان گذاشت واژه «تهاجم فرهنگی» است که ایشان در ابتدای دوره رهبری شان ایجاد کردند و بعد در این زمینه خیلی گفتوگو کردند. در بیان رهبر عالیقدر، امروز این بیان به نحو دیگری تکرار شد که ما باید در برابر تهاجمی که دشمن به ما دارد، باید پدافند داشته باشیم. تهاجم زبانی، تهاجم فرهنگی و تهاجم سبک زندگی که از جانب غرب رخ میدهد. این به موازات تهاجم سخت است. تهاجم سخت را میبینیم و میشنویم و لمس میکنیم ولی تهاجم نرم را متوجه نمیشویم. رنگ و بویی ندارد ولی ما را تغییر میدهد و آن لبه اصلی زبان است.
زبان، اصلیترین نقطه اتصال و گرانیگاه حفظ این مرز است. اگر ما زبان را مسئله عادی در حد واژههایی که با هم به کار میگیریم در نظر بگیریم، خیلی زود این مرز را از دست میدهیم و روزی میرسد که وقتی برای من و شما میگویند «تو رستم تهمتنی» با آن هیچ غرابتی برقرار نمیکنیم و این پدافند کار خودش را از دست میدهد و ممکن است روزی این اتفاق بیفتد. به نظر من اگر ما روز «پدافند زبانی یا پدافند فرهنگی» ایجاد نکنیم، استقلال مان هم به وجود نمیآید. استقلال مفهوم ذهنی است تا بخش عینی و واقعی و مادی و تجاری و اقتصادی. اول باید احساس استقلال پیدا کرد و فکر کرد باید مستقل بود. اگر به صدر پیروزی انقلاب برگردیم، بیان امام در زمینه مفهوم استقلال، بر آزادی مقدم است. میگوییم «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» چون این مقدمه به آزادی رسیدن است. اگر مستقل نباشید، آزادی را نمیتوانید به دست بیاورید. این پدافند، نقطه کانونی این بحث است. چطور پدافند را ایجاد کنیم؟
موضوعی که راجع به آن خیلی صحبت میکنیم، اما به حساسیت آن دقت نمیکنیم، سواد رسانهای و سواد مجازی و ... است. این را باید به عنوان امر امنیت ملی و موضوعی که راهبرد ما است باید به آن توجه کنیم و اگر پایینتر از آن به آن توجه کنیم خیلی زود آن را از دست میدهیم. کشورهایی که این مسئله را زود از دست دادهاند، ممکن است به یک زبانی صحبت کنند، اما دیگر متن شان را نمیتوانند بنویسند. این اتفاق دور و بر ما خیلی افتاده است. چون حس نکردهاند سواد رسانهای که حوزه زبانی را پشتیبانی میکند، امر ملی است.
نکته بعدی بحث سکوها است، زیرساختی که این را دنبال میکند. الان در داخل کشور به مدد توسعه ارتباطات در هفت هشت سال گذشته، تعداد زیادی سکوی مستقل داخلی ایرانی داریم. البته ممکن است بر سر اسم هایشان که فارسی است یا فارسی نیست مناقشاتی باشد اما اینها حداقلی از صیانت از زبان فارسی را انجام میدهند و در این پدافند کمک میکنند. امروز یکی از این سکوها را دیدم که میخواهد محتوایی را ارزیابی کند. محتوایی را پیدا کرده که ممکن است قدیمی باشد، اما به جنگ و دفاع مقدس نزدیک است و به این طریق زبان دفاع مقدس را برای ما یادآوری میکند. بنابراین هم همزان سکوها، هم سواد مجازی و رسانهای میتواند در تقویت این پدافند کمک کند.
سؤال: در جنگی که همچنان هم درگیر آن هستیم، مزیت ما بحث آفند ما بود به ویژه در حوزه موشکی. آن چیزی که ما را در مقابل دشمن پیروز کرده حوزه آفندی است. آیا ما در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی و تهاجم زبانی جدای از پدافند میتوانیم در حوزه آفند هم فعال باشیم و اگر قرار است آن اتفاق بیفتد، چه معنایی میتواند داشته باشد؟
مهدی پور: ان شا الله جنگی که درگیر آن هستیم ظفر حاصل خواهد شد. در این جبهه هم جبهه پرقدرتی را از خودمان نشان دادیم. چند کشور از مهاجم حمایت کردند، چند کشور در جنگ حاضر شدند و ممکن است از ما حمایتی نکرده باشند ولی از دشمن حمایت نکردند. این اتفاق براساس باور و ذهنیتی در دنیا به وجود آمده است. در برخی برنامههای شما درخصوص نمایشهای کوچکی که به وسیله بازی معروف لگو، این سرایت جهانی پیدا کرد. این آوایی که اول گفتم «تو رستم تهمتنی بزن که خوب میزنی» این واژهها بخشی از آن آفند است. اما مهم این است که این آفند بتواند با زبان جهانی یا حداقل با زبان فارسی همخوان باشد. لگو مثالی است که با زبان جهانی تطبیق داشت و پیشتازی و ابتکار عمل در آن دشمن را به عقب راند و چندین بار رئیس رژیم آمریکا به این موضوع اذعان کرد که ایرانیها در این موضوع ما را تحت فشار قرار دادهاند.
در حوزه زبان فارسی آنجایی که تجمعات خارج از مرزهای ما شکل میگیرد این شعارها است که کمک میکند. هرچقدر این ضرباهنگ بهتری پیدا کند، اقبال بهتری اتفاق میافتد. جنبه آفندی زبان به میزان پدافند آن در حوزه بین الملل برای ما مفید است. الان یکی از فرصتهای مهم تاریخی که برای ما ایجاد شده، صدای ایران شنیده میشود. تصاویر این تجمعهایی که بعد از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ در دنیا شکل گرفته را تعقیب میکنم. پرچم ما در این تجمعها خیلی نادر ظاهر میشد، اما الان پرچم ما ۸۰ روز است در کنار پرچم فلسطینیها در کنار این تجمعها است. این ابهامی راجع به ایران ایجاد میکند و فرصت مهمی برای توسعه زبان فارسی است.
رهبر شهیدمان آرزویی داشتند و بیان میکردند که «دوست دارم روزی برسد اگر در دنیا خواستند زبان علم را ببینند مجبور باشند فارسی یاد بگیرند.» الان آن فرصت برای ما ایجاد شده است. فرصت مهمی است که در دنیا میگویند. رئیس بزرگترین و پرقدرتترین و مدعیترین کشور جهان روزی نیست که راجع به ما هیچ صحبتی نکند. پس برای ما، فرصت مهمی باز شده که میتواند آفند زبان فارسی را در اینجا توسعه دهیم. شاهنامه چه ویژگی مهمی دارد؟ در جنگ جهانی دوم نقل میکنند که روسها برای اینکه نیروهای مسلح خودشان را در مقابل تهاجمی که آلمانیها کردند و میخواستند تا مسکو پیش بیایند تقویت کنند، پارههایی از شاهنامه را به روسی ترجمه میکنند، این آشنایی زبان روسی با شاهنامه و ترجمههای اصلی شاهنامه که در روسیه است از همین جا ناشی شده است. آنها شور مقاومت پیدا میکنند. پس این زبان بسیار مهمی است و بعداً در آثار نویسندگان روسی بازتاب این حماسه شاهنامه را میبینید. دوم خارج از زبان شاهنامه است. یعنی متن شاهنامه و گفتار شاهنامه به علت شناخته شدگی در سراسر جهان برای ما در جنبه آفند کمک میکند.
سؤال: حاج قاسم به زبان عربی صحبت میکردند و آقای ابومهدی به زبان فارسی صحبت میکردند و تعبیر ایشان بود که میگفتند زبان فارسی زبان مقاومت است. یعنی زبانی که فرهنگ مقاومت را با خودش به همراه دارد زبان فارسی است. اگر میخواهید با این فرهنگ آشنا شوید باید فارسی را یاد بگیرید؟
مهدی پور: این جمله از زبان برخی رهبران شهید دیگر مقاومت هم گفته شد. البته آنها نظرشان این بود که از لسان آنها این جمله نقل نشود ولی آنها میگفتند اگر میخواهید این حوزه مقاومت توسعه پیدا کند، زبان فارسی باید توسعه پیدا کند. این ۷۰ و چند روز نشان داد که بخشی از این موضوع به زبان فارسی متکی است و میتواند این جهان را توسعه دهد.
سؤال: اینکه به مناسبت بزرگداشت فردوسی رهبر انقلاب این پیام را صادر میکنند، با وجود اتفاقات و تولیدات محتوایی که در این ایام رخ داده، در کلیپها و انیمیشنها و لگوهایی که ساخته شد، اینکه رهبر انقلاب به مناسبت بزرگداشت فردوسی برای هنرمندان تکلیف میکنند که در امتداد بعثت مردم باید هنرمندان و فرهنگیان هم برانگیخته شوند و این بعث بر آنها هم اتفاق بیفتد، به نظر من توقع ایشان این است که کارهایی فاخر در حد شاهنامه باید اتفاق بیفتد. این کارهایی که میبینیم بسیار اثرگذار است ولی به نظر میرسد که شاخصی را ایشان در پس این پیام پیش چشم ما نشان میدهد که مثل شاهنامه فردوسی است، یعنی باید با چنین عیاری کارهای فرهنگی تولید و ساخته شود.
مهدی پور: تعبیر فاخر شما حتی بر این شاید گویاتر باشد. اما به نظر من آن چیزی که در این ۷۰ و چند روز اتفاق افتاده، واجد ویژگیهای مهمی است. از نظر شعر و موسیقی و مداحی. مثلاً محسن چاوشی متنی میخواهند و تکانهای در فضای ما ایجاد میکند. سریالهایی که در وسط جنگ ساخته شده، در آن فیزیکی ساخته شده که همانجا خسارتی وارد شده است. اینها را باید در کلاسهای دانشگاه درس هند. تعداد برنامههای تلویزیونی درخصوص این موضوعات تولید شده است. برنامههایی که درباره رهبر شهیدمان تولید شده است. بخشهای مربوط به هنرهای تجسمی و ...
بخش دوم حضور هنرمندان است، به جز حضور هنرمندان در خیابان، حضورشان در میراث فرهنگی صحبت میکردند و پیام میدادند.
بخش سوم گروهی از این افراد وارد مناقشه با جریان ضد انقلاب و ایران ستیز شدند و خودشان به جوشش آمد و مرتباً در حال پاسخ دادن بودند. یعنی حرکت گستردهای در میان هنرمندان در این مدت شکل گرفت. اثر فاخر، مثلاً فیلم سینمایی کار سادهای نیست و زمانبر است. فکر میکردم برای رهبر شهید چه فیلم سینمایی ساخته خواهد شد؟ چه کسی میتواند درخصوص ایشان این کار را انجام دهد؟ خیلی دشوار است. از ایشان یک کتاب شهر اسم که برای بازه زمانی کوتاهی از زندگی ایشان آمده، اثر مهم و دشواری تلقی میشود. حالا آثار بعد از آن در حیات ایشان، ۳۷ سال در حوزه رهبری ایشان دارند. اثر فاخر خلق کردن، دشواری خودش را دارد اما آن چیزی که در بیان رهبر عالیقدر وجود دارد، توسعه میدان و حضور میدانی مردم به مبعوث شدن هنرمندان از الان به بعد است که باید شکل گیرد. همانطور که در این حضور نقش دستگاههای فرهنگی را در میدان به صورت پررنگ میبینیم، نمیتوانیم صداوسیما را از پردازش میدان حذف کنیم، بگوییم بدون حضور صداوسیما میدان وجود دارد، یا دستگاههایی که هر کدام متولی این میدان هستند، یا افرادی که در اینجا سخنرانی میکنند، اینها رابطه دوطرفه است. همینطور دستگاههای فرهنگی همین نقش را با جامعه هنری و فرهنگی ایفا کنند، همان چیزی که احساس میکنیم در میدان و در خیابان ظهور پیدا کرده، این بخش هم به همان نحو ظهور پیدا میکند.
سؤال: صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه تکلیفی در این حوزه دارند؟
مهدی پور: بالاترین از این، شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هم برای موضوع پدافند زبانی، هم موضوع حرکت گستردهتر این بخش، نظم فوق العاده و جلسه جدید و سازوکار جدید ایجاد کند تا این حرکت را شکل دهد. این حرکت لوازمی دارد. میدانیم مثل همه بخشهای کشور که تحت تأثیر جنگ ضعیف شدهاند و ضرباتی دیدهاند، این بخش هم خسارتهایی دیده و باید این بخش را به سرعت جبران کرد. از اینکه میراث فرهنگی خسارت دیده است را شامل میشود تا کسی که محصولی را تولید میکرده است و به دلایل جنگ نتوانسته کارش را انجام دهد.
پس نظم بالاسری و سیاستگذاری کلانتر از جانب نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی را احتیاج دارد. بعد میآید در دستگاههای پایین دست، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت گردشگری، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای دیگری که در این موضوعات فعالیت میکنند. مثلاً سازمان اوج، وقتی به اینها میرسیم باید دو جور کار کرد. یک بخش اینکه اینها یکسری جشن و برنامه و جشنواره دارند. مثلاً فردا درگیر برنامه نمایشگاه کتاب میشویم که به علت محدودیتهایی که وجود داشته نمایشگاه به صورت مجازی برگزار میشود، اما یکی از رویداد مهم سالیانه ما نمایشگاه کتاب است و رهبر شهید هم به این موضوع خیلی اصرار داشتند که این رویداد برگزار شود.
این رویدادها باید نسبتی با مسئله جنگ، حماسه و مقاومت پیدا کنند. ممکن است بخش جدیدی برای آن ایجاد شود و بخشهایی به آن اضافه شود. یک روش این است، بالاخره ما درگیر حماسهای بودهایم که تا امروز بوده و ممکن است به علت دشمن خبیثی که داریم هر لحظه درگیر مناقشه نظامی هم شویم. دوم خلق رویداد و برنامه جدید برای این کار است. یعنی نیازمند ابتکار و خلاقیت جدید برای این حوزه هستیم. نمیتوانیم فقط با قلم زدن به رویدادهای قبلی همه این کارها را پیش ببریم. باید کار جدید و رویداد جدیدی هم ایجاد کنیم. ممکن است لازم باشد جشنواره جدیدی برای این به وجود بیاوریم که بتوانیم حوزه هنری و فرهنگی را تشویق کنیم و جلو ببریم و به شوق بیاوریم که بخشی از این کارها را انجام دهد. به نظر من نقش دستگاههای فرهنگی از این دست در این مرحله خیلی بررسی میشود. حوزه هنری و حوزه فرهنگی را باید تشویقش کنیم و به شوق بیاوریم، چون میدانید به هر حال این حوزه باید خودش سرشوق بیاید که بخشی از این کارها را انجام بده برای این ما باید مشوق ایجاد کنیم که به نظرم نقش دستگاههای فرهنگی از این دست توی این مرحله خیلی بده.
سوال: و البته پیش رو هم مناسبتهای بسیار زیادی داریم از جمله سالروز آزادسازی خرمشهر، رحلت حضرت امام و انتخاب رهبر شهیدمان به رهبری جمهوری اسلامی ایران را داریم. اولین سالروز جنگ تحمیلی دوازده را داریم. یک سال دارد میگذرد باورش سخت است که یکسال گذشته و مناسبتهایی مثل عید سعید غدیر، عید قربان، محرم و صفر را داریم و اینها بسترهای بسیار باعث مهمی است که میتواند این اتفاق یعنی درش بیفتد؟
مهدی پور: به علاوه مجموعه تقویمی که دستگاههای فرهنگی برای رویدادهای خودشان دارند و این دو تا باید کنار هم قرار گیرد و البته کنارش رویداد جدید. شاید این مثال، خیلی کافی نباشد، اما ما الان رویداد مهمی ورزشی دو سه هفته دیگر میرویم داخلش که آن هم جام جهانی است و تیم ملی ما در شرایطی دارد میرود که رئیس جمهور تروریست آمریکا نمیخواسته این تیم برود اونجا و در وسط جنگ فوتبالیستهای ما در یک کشور دیگر بودند. دختران فوتبالیست ما چه نقشی ایفا کردند و اینها آمدند تهران. به نظرم میرسد که ما مرور کنیم این هفتاد روز را لحظاتی داشته که به علت فشردگی یادمان رفته رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده به دختر ورزشکار ما که تو بیا من بهت تابعیت میدهم و هر امکاناتی میخواهی بیا و این نپذیرفت وسط جنگ برگشت اومده تهران و اینجا حضور پیدا کرده. یعنی ورزش این ویژگی را دارد حتی تا حذف تیم ما از جام جهانی حرکت کرد. خوب الان این تیم با یاد شهدای میناب، گزارههای شبیه به این دارد میرود. تقاطع این دوتا خیلی حائز اهمیت است چرا؟ چون همین امروز هم باز از رئیسجمهور تروریست آمریکا میپرسند که این دختران مدرسه میناب چه شدند معلوم است که این در ذهن دنیا جا افتاده است. پس اگر بتوانیم ورزش را به عنوان یک نمونه مهم، تبدیل کنیم به یک شتابدهنده جدید در این زمینه حتماً به کارمان میآید و میتواند مفید باشد، چون استقبال جهانی به آن جود دارد.
سوال: اینکه رهبری اشاره میکنند به اینکه بعثت هنرمندان باید اتفاق بیفتد لوازمش چیست. هنر درونی چه لوازمی باید فراهم شود تا بعثتش شکل گیرد؟
مهدی پور: اگر موفق باشیم زمینههای لازم را فراهم بیاوریم بخش زیادی از این موضوع حرکت میکند کما اینکه نشانههایش وجود دارد. گروههایی همین الان تولید محتوا کردند: فیلم، سریال، مستند، بازی رایانهای، انیمیشن چیزهای مختلف تولید شد و این گروهها حتماً میتوانند شتاب، گسترش و تعمیق دهند ببرند لایه بالاتر. یکی باید برود سراغ اینها، اینها را شناسایی و دستهبندی کند.
اساساً باید یک بار دیگر اینها را یادآوری کنیم. یعنی حماسههای این بخش را به یاد بیاوریم که اینها در این میزان آمدند وسط جنگ و حماسه آفریدند تا مشوق شود برای دوره بعد، شاید نیازمند بعضی سیاستگذاریها یا قاعده گزاریها یا حمایتهای جدید یا معافیتها و پشتیبانیها در این حوزهها باشیم. تسهیلگریهایی را باید انجام ۰ دهیم برای گروههایی که در این زمینهها حضور پیدا میکنند و همراهی ایرانیهای خارج از کشور را داشتیم. شاید آنهایی که در این کار میتوانند کمک کنند را دوباره بهشون زمین بازی جدید دهیم، اما، چون وقت رو به پایان است
مایلم این نکته را یادآوری کنم که برای ما شاهنامه و فردوسی چقدر حائز اهمیت است که اگر خاطرتان باشد چند ماه پیش فردی به اشتباه به طعنه به شاهنامه گفت و علیه او اعلام جرم شد. فکر نمیکنم در تاریخ ما اساساً چه قبل از جمهوری اسلامی چه در دوره جمهوری اسلامی سابقه داشته باشیم که ما کسی را داشته باشیم که به خاطر این که شاهنامه نامه... پس امروز که رهبری در موضوع شاهنامه صحبت میکند و در این شرایط ضیق، به این موضوع توجه میکند به نظرم نشان دهنده اهمیت شاهنامه و قرارداد شاهنامه است. تعداد اثر از شاهنامه تولید کردیم خیلی کم است. فیلم، سریالهای خیلی قویای را تولید نکردیم. موسیقیهای مهمی درباره شاهنامه درست نشده. فردوسی اولین حکیمی است که در متون فارسی به فردوسی گفتیم حکیم. چرا حکیم گفتیم؟ شاهنامهشناسی خودش شاید یک مطلب مهم باشد.