به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب به مناسبت پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، پیامی صادر کردند. این پیام و زوایای آن در گفتگوی ویژه خبری با حضور آقای فرشاد مهدی‌پور، استاد دانشگاه، بررسی شد. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سؤال: از انتهای پیام رهبر معظم انقلاب شروع کنم. ایشان به استقلال تمدنی و پدافند زبانی اشاره کردند. از تدوین این دو مفهوم استقلال تمدنی و پدافند زبانی آغاز کنیم و بعد تکالیفی که ایشان برای جامعه فرهنگی کشور توصیه می‌کنند؟

مهدی پور: به نظر من پیامی که در روز زبان فارسی و گرامیداشت فردوسی صادر شده، به این علت برای مخاطبان حائز اهمیت است که ما آوا و نوایی را در طول ۷۰ روز گذشته خیلی زیاد تکرار می‌کنیم. «تو رستم تهمتنی» این مهمترین آوایی است که در چند روز گذشته شنیده‌ایم و ایرانی‌های خارج از کشور هم خواسته‌اند با ما همفکری شان را نشان دهند. این فرازی از شاهنامه بوده است. به نظر من امروز که رهبر عالیقدر این پیام را صادر کردند فارغ از جنبه‌های پاسداشت زبان فارسی و توجه به آن حائز اهمیت است که این را باید در چارچوب کلی حرکت ما به جنگ ببینیم. جنگ یک ویژگی بارز دارد که جنگ نظامی است. صدای هواپیما را می‌شنویم و پرتاب موشک را متوجه می‌شویم و سویه دوم آن جنبه فرهنگی و روانی و نرم آن است. اگر این دو را با همدیگر درک کنیم باید به همه اینها همانطور که می‌خواهیم پدافندی برای مقابله با موشک داشته باشیم باید در برابر آن چیزی هم که به صورت نرم و فرهنگی است بتوانیم پدافند داشته باشیم.

یکی از مفاهیمی که رهبر شهیدمان بر ساخته‌های مهم بنیان گذاشت واژه «تهاجم فرهنگی» است که ایشان در ابتدای دوره رهبری شان ایجاد کردند و بعد در این زمینه خیلی گفت‌و‌گو کردند. در بیان رهبر عالیقدر، امروز این بیان به نحو دیگری تکرار شد که ما باید در برابر تهاجمی که دشمن به ما دارد، باید پدافند داشته باشیم. تهاجم زبانی، تهاجم فرهنگی و تهاجم سبک زندگی که از جانب غرب رخ می‌دهد. این به موازات تهاجم سخت است. تهاجم سخت را می‌بینیم و می‌شنویم و لمس می‌کنیم ولی تهاجم نرم را متوجه نمی‌شویم. رنگ و بویی ندارد ولی ما را تغییر می‌دهد و آن لبه اصلی زبان است.

زبان، اصلی‌ترین نقطه اتصال و گرانیگاه حفظ این مرز است. اگر ما زبان را مسئله عادی در حد واژه‌هایی که با هم به کار می‌گیریم در نظر بگیریم، خیلی زود این مرز را از دست می‌دهیم و روزی می‌رسد که وقتی برای من و شما می‌گویند «تو رستم تهمتنی» با آن هیچ غرابتی برقرار نمی‌کنیم و این پدافند کار خودش را از دست می‌دهد و ممکن است روزی این اتفاق بیفتد. به نظر من اگر ما روز «پدافند زبانی یا پدافند فرهنگی» ایجاد نکنیم، استقلال مان هم به وجود نمی‌آید. استقلال مفهوم ذهنی است تا بخش عینی و واقعی و مادی و تجاری و اقتصادی. اول باید احساس استقلال پیدا کرد و فکر کرد باید مستقل بود. اگر به صدر پیروزی انقلاب برگردیم، بیان امام در زمینه مفهوم استقلال، بر آزادی مقدم است. می‌گوییم «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» چون این مقدمه به آزادی رسیدن است. اگر مستقل نباشید، آزادی را نمی‌توانید به دست بیاورید. این پدافند، نقطه کانونی این بحث است. چطور پدافند را ایجاد کنیم؟

موضوعی که راجع به آن خیلی صحبت می‌کنیم، اما به حساسیت آن دقت نمی‌کنیم، سواد رسانه‌ای و سواد مجازی و ... است. این را باید به عنوان امر امنیت ملی و موضوعی که راهبرد ما است باید به آن توجه کنیم و اگر پایین‌تر از آن به آن توجه کنیم خیلی زود آن را از دست می‌دهیم. کشور‌هایی که این مسئله را زود از دست داده‌اند، ممکن است به یک زبانی صحبت کنند، اما دیگر متن شان را نمی‌توانند بنویسند. این اتفاق دور و بر ما خیلی افتاده است. چون حس نکرده‌اند سواد رسانه‌ای که حوزه زبانی را پشتیبانی می‌کند، امر ملی است.

نکته بعدی بحث سکو‌ها است، زیرساختی که این را دنبال می‌کند. الان در داخل کشور به مدد توسعه ارتباطات در هفت هشت سال گذشته، تعداد زیادی سکوی مستقل داخلی ایرانی داریم. البته ممکن است بر سر اسم هایشان که فارسی است یا فارسی نیست مناقشاتی باشد اما اینها حداقلی از صیانت از زبان فارسی را انجام می‌دهند و در این پدافند کمک می‌کنند. امروز یکی از این سکو‌ها را دیدم که می‌خواهد محتوایی را ارزیابی کند. محتوایی را پیدا کرده که ممکن است قدیمی باشد، اما به جنگ و دفاع مقدس نزدیک است و به این طریق زبان دفاع مقدس را برای ما یادآوری می‌کند. بنابراین هم همزان سکوها، هم سواد مجازی و رسانه‌ای می‌تواند در تقویت این پدافند کمک کند.

سؤال: در جنگی که همچنان هم درگیر آن هستیم، مزیت ما بحث آفند ما بود به ویژه در حوزه موشکی. آن چیزی که ما را در مقابل دشمن پیروز کرده حوزه آفندی است. آیا ما در بحث مقابله با تهاجم فرهنگی و تهاجم زبانی جدای از پدافند می‌توانیم در حوزه آفند هم فعال باشیم و اگر قرار است آن اتفاق بیفتد، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟

مهدی پور: ان شا الله جنگی که درگیر آن هستیم ظفر حاصل خواهد شد. در این جبهه هم جبهه پرقدرتی را از خودمان نشان دادیم. چند کشور از مهاجم حمایت کردند، چند کشور در جنگ حاضر شدند و ممکن است از ما حمایتی نکرده باشند ولی از دشمن حمایت نکردند. این اتفاق براساس باور و ذهنیتی در دنیا به وجود آمده است. در برخی برنامه‌های شما درخصوص نمایش‌های کوچکی که به وسیله بازی معروف لگو، این سرایت جهانی پیدا کرد. این آوایی که اول گفتم «تو رستم تهمتنی بزن که خوب می‌زنی» این واژه‌ها بخشی از آن آفند است. اما مهم این است که این آفند بتواند با زبان جهانی یا حداقل با زبان فارسی همخوان باشد. لگو مثالی است که با زبان جهانی تطبیق داشت و پیشتازی و ابتکار عمل در آن دشمن را به عقب راند و چندین بار رئیس رژیم آمریکا به این موضوع اذعان کرد که ایرانی‌ها در این موضوع ما را تحت فشار قرار داده‌اند.

در حوزه زبان فارسی آنجایی که تجمعات خارج از مرز‌های ما شکل می‌گیرد این شعار‌ها است که کمک می‌کند. هرچقدر این ضرباهنگ بهتری پیدا کند، اقبال بهتری اتفاق می‌افتد. جنبه آفندی زبان به میزان پدافند آن در حوزه بین الملل برای ما مفید است. الان یکی از فرصت‌های مهم تاریخی که برای ما ایجاد شده، صدای ایران شنیده می‌شود. تصاویر این تجمع‌هایی که بعد از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ در دنیا شکل گرفته را تعقیب می‌کنم. پرچم ما در این تجمع‌ها خیلی نادر ظاهر می‌شد، اما الان پرچم ما ۸۰ روز است در کنار پرچم فلسطینی‌ها در کنار این تجمع‌ها است. این ابهامی راجع به ایران ایجاد می‌کند و فرصت مهمی برای توسعه زبان فارسی است.

رهبر شهیدمان آرزویی داشتند و بیان می‌کردند که «دوست دارم روزی برسد اگر در دنیا خواستند زبان علم را ببینند مجبور باشند فارسی یاد بگیرند.» الان آن فرصت برای ما ایجاد شده است. فرصت مهمی است که در دنیا می‌گویند. رئیس بزرگ‌ترین و پرقدرت‌ترین و مدعی‌ترین کشور جهان روزی نیست که راجع به ما هیچ صحبتی نکند. پس برای ما، فرصت مهمی باز شده که می‌تواند آفند زبان فارسی را در اینجا توسعه دهیم. شاهنامه چه ویژگی مهمی دارد؟ در جنگ جهانی دوم نقل می‌کنند که روس‌ها برای اینکه نیرو‌های مسلح خودشان را در مقابل تهاجمی که آلمانی‌ها کردند و می‌خواستند تا مسکو پیش بیایند تقویت کنند، پاره‌هایی از شاهنامه را به روسی ترجمه می‌کنند، این آشنایی زبان روسی با شاهنامه و ترجمه‌های اصلی شاهنامه که در روسیه است از همین جا ناشی شده است. آنها شور مقاومت پیدا می‌کنند. پس این زبان بسیار مهمی است و بعداً در آثار نویسندگان روسی بازتاب این حماسه شاهنامه را می‌بینید. دوم خارج از زبان شاهنامه است. یعنی متن شاهنامه و گفتار شاهنامه به علت شناخته شدگی در سراسر جهان برای ما در جنبه آفند کمک می‌کند.

سؤال: حاج قاسم به زبان عربی صحبت می‌کردند و آقای ابومهدی به زبان فارسی صحبت می‌کردند و تعبیر ایشان بود که می‌گفتند زبان فارسی زبان مقاومت است. یعنی زبانی که فرهنگ مقاومت را با خودش به همراه دارد زبان فارسی است. اگر می‌خواهید با این فرهنگ آشنا شوید باید فارسی را یاد بگیرید؟

مهدی پور: این جمله از زبان برخی رهبران شهید دیگر مقاومت هم گفته شد. البته آنها نظرشان این بود که از لسان آنها این جمله نقل نشود ولی آنها می‌گفتند اگر می‌خواهید این حوزه مقاومت توسعه پیدا کند، زبان فارسی باید توسعه پیدا کند. این ۷۰ و چند روز نشان داد که بخشی از این موضوع به زبان فارسی متکی است و می‌تواند این جهان را توسعه دهد.

سؤال: اینکه به مناسبت بزرگداشت فردوسی رهبر انقلاب این پیام را صادر می‌کنند، با وجود اتفاقات و تولیدات محتوایی که در این ایام رخ داده، در کلیپ‌ها و انیمیشن‌ها و لگو‌هایی که ساخته شد، اینکه رهبر انقلاب به مناسبت بزرگداشت فردوسی برای هنرمندان تکلیف می‌کنند که در امتداد بعثت مردم باید هنرمندان و فرهنگیان هم برانگیخته شوند و این بعث بر آنها هم اتفاق بیفتد، به نظر من توقع ایشان این است که کار‌هایی فاخر در حد شاهنامه باید اتفاق بیفتد. این کار‌هایی که می‌بینیم بسیار اثرگذار است ولی به نظر می‌رسد که شاخصی را ایشان در پس این پیام پیش چشم ما نشان می‌دهد که مثل شاهنامه فردوسی است، یعنی باید با چنین عیاری کار‌های فرهنگی تولید و ساخته شود.

مهدی پور: تعبیر فاخر شما حتی بر این شاید گویاتر باشد. اما به نظر من آن چیزی که در این ۷۰ و چند روز اتفاق افتاده، واجد ویژگی‌های مهمی است. از نظر شعر و موسیقی و مداحی. مثلاً محسن چاوشی متنی می‌خواهند و تکانه‌ای در فضای ما ایجاد می‌کند. سریال‌هایی که در وسط جنگ ساخته شده، در آن فیزیکی ساخته شده که همانجا خسارتی وارد شده است. اینها را باید در کلاس‌های دانشگاه درس هند. تعداد برنامه‌های تلویزیونی درخصوص این موضوعات تولید شده است. برنامه‌هایی که درباره رهبر شهیدمان تولید شده است. بخش‌های مربوط به هنر‌های تجسمی و ...

بخش دوم حضور هنرمندان است، به جز حضور هنرمندان در خیابان، حضورشان در میراث فرهنگی صحبت می‌کردند و پیام می‌دادند.

بخش سوم گروهی از این افراد وارد مناقشه با جریان ضد انقلاب و ایران ستیز شدند و خودشان به جوشش آمد و مرتباً در حال پاسخ دادن بودند. یعنی حرکت گسترده‌ای در میان هنرمندان در این مدت شکل گرفت. اثر فاخر، مثلاً فیلم سینمایی کار ساده‌ای نیست و زمانبر است. فکر می‌کردم برای رهبر شهید چه فیلم سینمایی ساخته خواهد شد؟ چه کسی می‌تواند درخصوص ایشان این کار را انجام دهد؟ خیلی دشوار است. از ایشان یک کتاب شهر اسم که برای بازه زمانی کوتاهی از زندگی ایشان آمده، اثر مهم و دشواری تلقی می‌شود. حالا آثار بعد از آن در حیات ایشان، ۳۷ سال در حوزه رهبری ایشان دارند. اثر فاخر خلق کردن، دشواری خودش را دارد اما آن چیزی که در بیان رهبر عالیقدر وجود دارد، توسعه میدان و حضور میدانی مردم به مبعوث شدن هنرمندان از الان به بعد است که باید شکل گیرد. همانطور که در این حضور نقش دستگاه‌های فرهنگی را در میدان به صورت پررنگ می‌بینیم، نمی‌توانیم صداوسیما را از پردازش میدان حذف کنیم، بگوییم بدون حضور صداوسیما میدان وجود دارد، یا دستگاه‌هایی که هر کدام متولی این میدان هستند، یا افرادی که در اینجا سخنرانی می‌کنند، اینها رابطه دوطرفه است. همینطور دستگاه‌های فرهنگی همین نقش را با جامعه هنری و فرهنگی ایفا کنند، همان چیزی که احساس می‌کنیم در میدان و در خیابان ظهور پیدا کرده، این بخش هم به همان نحو ظهور پیدا می‌کند.