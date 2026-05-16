نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ۲۲۹۶ ناشر در نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور دارند.
در نمایشگاه مجازی کتاب تهران، هزینه ارسال برای خریداران رایگان است. امسال، نخستینبار، بخش دیجیتال در نمایشگاه مجازی با حضور سکوها حضور دارند. در بخش بین الملل نمایشگاه امسال، ۱۹ ناشر بین الملل حضور دارند.
غرفههای سیار و رونمایی کتاب در نقطههای مختلف شهر تهران، همزمان با نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار میشود.
در این دوره از نمایشگاه، کتابهایی که از سال ۱۴۰۰ منتشر شدهاند، ارائه میشوند و نخستینبار، کتابهایی که تا اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شدهاند نیز در نمایشگاه عرضه خواهند شد.
کتابهای منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی با ۱۰ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه میشوند.
کتابهای منتشرشده در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی نیز شامل ۲۵ درصد تخفیف و ۱۰ درصد یارانه خواهند بود و اثرهای منتشرشده بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ با ۵۰ درصد تخفیف ناشر به مخاطبان ارائه میشوند.
۳۰ نشست تخصصی فرهنگی با موضوعهای روز کتاب با مهمانان داخلی و خارجی در حاشیه نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار میشود.
گفتنی است، نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ساعت ۱۰ صبح امروز، آغاز شد و تا ۲ خرداد با شعار «بخوانيم برای ايران» در نشانی https://book.icfi.ir/ برگزار می شود.