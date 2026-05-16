مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، بر نقش راهبردی شعر در حفظ هویت ملی، انتقال ارزش‌ها و تقویت وحدت اجتماعی، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رجایی‌ نیا در نشست هم‌اندیشی شاعران و فعالان فرهنگی که در سالن آیت‌الله حائری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، با تأکید بر نقش اثرگذار شعر در فرهنگ‌سازی، انتقال ارزش‌ها و تقویت همبستگی ملی، گفت: شعر یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فرهنگی در جامعه است و در طول تاریخ ایران، نقشی بی‌بدیل در حفظ هویت ملی و زبان فارسی ایفا کرده است.

وی با گرامیداشت یاد شهدا، شهدای جنگ، امام شهید و دعا برای سلامتی رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: در کنار مسجد مقدس جمکران، توفیق حضور در جمع شاعران، فعالان فرهنگی انقلاب اسلامی و جمعی از دست‌اندرکاران مواکب فراهم شده است؛ افرادی که هر یک در عرصه فرهنگ و مقاومت نقش‌آفرین هستند.

مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام با اشاره به جایگاه ممتاز شعر در میان شاخه‌های ادبیات، افزود: شعر در فرایند فرهنگ‌سازی و تثبیت فرهنگی کشور، کارکرد‌های مهم و گسترده‌ای دارد.

وی ادامه داد: نخستین کارکرد شعر، حفظ هویت ملی و زبان فارسی است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است و شاعران بزرگ فارسی‌زبان در طول قرن‌ها، عامل اصلی صیانت از زبان فارسی در میان اقوام مختلف ایران بوده‌اند.

مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، انتقال ارزش‌ها میان نسل‌ها را دومین کارکرد مهم شعر دانست و تصریح کرد: در جامعه‌شناسی، انتقال ارزش‌ها از نسلی به نسل دیگر اهمیت ویژه‌ای دارد و شعر در این زمینه نقش کلیدی ایفا می‌کند. آثار شاعرانی چون سعدی و حافظ، نمونه‌ای روشن از انتقال مفاهیم اخلاقی، دینی و فرهنگی در تاریخ ایران هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه نظام آموزشی به ادبیات و شعر گفت: اگر شعر و ادبیات در نظام آموزشی نهادینه نشود و به حاشیه رانده شود، اثرگذاری فرهنگی آن کاهش خواهد یافت. در گذشته، آثار سعدی بخشی از متون آموزشی کشور بود و امروز نیز برخی مدرسه‌های مسجدمحور به آموزش متن‌های اصیل فارسی روی آورده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌ نیا در ادامه، شکل‌دادن به احساس‌های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی را از دیگر کارکرد‌های شعر برشمرد و اظهار داشت: در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همچنین جنگ اخیر، شعر نقش مهمی در برانگیختن احساس‌های مردم، تقویت وحدت و ایجاد روحیه مقاومت ایفا کرده است.

وی، نقش شاعران را در نقد و اصلاح اجتماعی مهم دانست و گفت: جامعه همانند یک موجود زنده، همواره در معرض آسیب‌ها و آفت‌ها قرار دارد و شاعران در زمره مصلحان اجتماعی هستند که می‌توانند با نقد مسائل و آسیب‌های اجتماعی، در مسیر اصلاح جامعه اثرگذار باشند.

مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، ثبت و انتقال آیین‌ها، سنت‌ها و رسوم فرهنگی را از دیگر ظرفیت‌های شعر عنوان کرد و گفت: بخش مهمی از انتقال سنت‌ها و فرهنگ عمومی از طریق شعر و ادبیات انجام می‌شود.

وی با اشاره به توجه حوزه‌های علمیه به مقوله شعر، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، همواره عنایت ویژه‌ای به شعر و شاعران داشته‌اند و امروز نیز در حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت حوزه، این موضوع مورد توجه جدی قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی‌ نیا با اشاره به مفهوم حیات طیبه در قرآن کریم گفت: جامعه‌ای که بر پایه ایمان و عمل صالح شکل بگیرد، به حیات طیبه دست خواهد یافت و شعر متعهد می‌تواند در تحقق این آرمان نقش‌آفرین باشد.

مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام تأکید کرد: اخلاص، ایمان و پیوند با ولایت الهی، بر محتوای شعر و تأثیرگذاری اجتماعی آن اثر مستقیم دارد.

وی، نقش رسانه‌ها و مواکب را در کنار شعر، در شکل‌دادن به نهضت فرهنگی و تقویت مقاومت ملی مؤثر دانست و گفت: فرهنگ مواکب که از حرکت عظیم اربعین الهام گرفته، امروز به یک جریان فرهنگی در جامعه تبدیل شده است. شعر، مواکب، مراسم فرهنگی و رسانه ملی در کنار یکدیگر توانسته‌اند در تقویت روحیه مقاومت و پایداری ملت ایران نقش‌آفرینی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی‌ نیا با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در پوشش برنامه‌های فرهنگی و انعکاس اشعار آیینی و انقلابی، اظهار کرد: رسانه ملی، نقش مهمی در انتقال این مفاهیم و تأثیرگذاری بر احساسات عمومی مردم داشته است.

مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام در پایان با تأکید بر پیروزی ملت ایران در سایه صبر و مقاومت، گفت: بر اساس سنت الهی، هر ملتی که در مسیر مقاومت و پایداری حرکت کند، به پیروزی خواهد رسید و ملت ایران نیز به فضل الهی به پیروزی نهایی دست خواهد یافت.