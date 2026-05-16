به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصالح جوکار در گفت‌و‌گویی با توجه به تعویق انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی کشور، گفت: تصمیم‌ در این‌باره از طرف شورای عالی امنیت ملی (شعام) گرفته شد. بنابر این، صحبت از اینکه مجلس به دنبال تمدید فعالیت شورای ششم است، درست نیست. البته شورای ششم باید از این فرصت برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کند.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی اظهار داشت: البته بنا به تصمیم شعام، انتخابات شورا‌ها دو ماه پس از پایان جنگ انجام خواهد شد و فعالیت شورای هفتم ۴۵ روز پس از انتخابات، آغاز خواهد شد.

جوکار ادامه داد: در این انتخابات، حدود ۳۵۰ هزار داوطلب داریم و کمترین احراز صلاحیت نشدن را در این دوره با میزان ۱/۹ درصد داشتیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین کارهایی که مجلس، به‌ویژه گروه امور داخلی کشور و شورا‌ها در دست اقدام دارد، رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی است که کلیات آن در این گروه به تصویب رسیده و جزئیات آن در دست بررسی است.

رئیس گروه امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: اگر این طرح به قانون تبدیل شود، بسیاری از مسائل حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را حل می‌کند.