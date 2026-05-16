پخش زنده
امروز: -
مرکز پاسخگویی تلفنی نمایشگاه مجازی کتاب تهران که کار خود را از ۷ اردیبهشت آغاز کرده، تاکنون به بیش از ۷ هزار پرسش، پاسخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله باقیمانده تا آغاز رسمی هفتمین نمایشگاه مجازی بینالمللی کتاب تهران، مرکز پاسخگویی تلفنی این رویداد فرهنگی در آمادگی کامل بهسر میبرد و با ثبت بیش از ۷۱۰۰ پرسش در روزهای منتهی به نمایشگاه مجازی کتاب، در دو بخش خریداران و ناشران، بهطور مداوم در حال پاسخگویی و ارائه راهنماییهای لازم به متقاضیان حضور در این نمایشگاه است.
بر اساس آمار اعلامشده، تا صبح پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت، مجموع پرسشهای تلفنی به عدد ۷ هزار و ۱۵۱ رسیده است؛ میانگین هر روز ۳۹۷ پرسش تلفنی.
همچنین، میانگین زمان گفتوگوی کارشناسان در هر پرسش تلفنی ۲ دقیقه بوده است که نشان از سرعت عمل بالای آنان در پاسخ به مخاطبان دارد. بیشتر پاسخهای تلفنی به پیگیری وضع پرونده ناشران، ثبتنامهای ناقص، بارگذاری کتابها و پاسخگویی به پرسشهایی که نیاز به بررسی بیشتر داشتهاند، اختصاص یافته است.
در بخش کیفی، نتیجه نظرسنجی از کاربران مرکز پاسخگویی تلفنی نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشان میدهد ۸۹ درصد مخاطبان، کیفیت پاسخگویی را «خیلی خوب»، ۴ درصد «خوب»، ۱.۶ درصد «متوسط» و تنها ۵.۴ درصد (مجموع ضعیف و خیلی ضعیف) ارزیابی کردهاند. میانگین تعداد پاسخگویی نیز ۴.۶ از ۵ ثبت شده است.
عمده پرسشهای مطرحشده از ۷ تا ۲۴ اردیبهشت در این مرکز، موضوعهای تغییر حسابهای شخصی و حقوقی ناشران، اعتبار مجوز نشر، اعلام وصول و بارگذاری کتابها، راهنمایی فنی سامانه، بنهای اهل قلم، دانشجویان و نهادها، ورود اطلاعات کتابهای اعلامی و ثبتنشده، تغییر شماره تلفن همراه خریداران، ثبتنام ناشران جامانده، رفع نقص ثبتنامهای قبلی، محاسبه هزینه پست و اتصال به پست کتاب بوده است. بخش قابل توجه این پرسشها در همان ابتدا پاسخ داده شده و نیازی به پیگیری دوباره نداشته است.
ساعت کاری مرکز پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران، هر روز از ۸ صبح تا ۲۰ بهصورت تلفنی است و از ساعت ۲۰ تا ۲۴ نیز کارشناسان در تیکت (برگه پشتیبانی) پاسخگوی پرسش مخاطبان خواهند بود. تنها شماره اختصاصی و رسمی مرکز پشتیبانی و پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ است.
گفتنی است، نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.