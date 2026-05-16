محفل‌های انس و معرفت زائران اهل‌ سنت کشورمان با حضور پرشور ضیوف‌الرحمان، عالمان و اعضای شورای افتا در هتل‌های محل اسقرار کاروان‌ها در مکه، برگزار و جلوه‌هایی از اخوت اسلامی و معرفت قرآنی در سایه‌سار کعبه به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در محفل‌های معنوی «انس و معرفت» زائران اهل‌ سنت کشورمان در مکه، سخنرانان بر جایگاه رفیع استغفار، برکات طواف و ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی تأکید کردند. تجلیل از خانواده شهدای والامقام و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله بخش‌های این محفل‌ها بود.

در این محفل، حجت‌الاسلام سید پیردهقان با تلاوت آیه‌هایی از کلام‌الله مجید، به تبیین نقش پیامبر اکرم صل‌الله علیه و آله و سلم، به عنوان امان امت در برابر عذاب الهی پرداخت و استغفار را کلید رحمت خداوند دانست.

در ادامه، مولوی صارمی با برشمردن فضیلت‌های مسجدالحرام، ثواب اعمال را به ترتیب متوجه طواف‌کنندگان، نمازگزاران و کسانی دانست که با نگاه عاشقانه به کعبه، عبادت می‌کنند.

همچنین در محفل دیگری که با حضور حاجیان استان آذربایجان غربی برگزار شد، ماموستا واوی از علمای اهل سنت و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی اکبری، مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در سخنانی، حج را مظهر وحدت و تجلی رحمت نبوی خواندند.

در این آیین، ماموستا محمود ابن‌الخیاط از عالمان برجسته اهل سنت استان کردستان نیز در سخنانی به زبان کردی، اهمیت اخلاص در عبادت را یادآور شد، بر بهره‌گیری از دقیقه‌های گران‌بهای سفر حج تأکید کرد و گزارشی از فعالیت‌های شورای افتای حج اهل‌ سنت، ارائه داد.

پایان‌بخش این دو محفل معنوی، برگزاری رقابت‌های قرآنی و فرهنگی بود که جایزه‌هایی به برگزیدگان، اهدا شد. همچنین در یک کار ارزشمند، با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا در کاروان‌های اهل‌ سنت، تجلیل به‌ عمل آمد.