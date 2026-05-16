مدیر حوزههای علمیه با تبریک انتخاب رهبر جدید کلیسای ارتدکس گرجستان، بر اهمیت اشتراکهای دینی میان پیروان ادیان الهی برای دفاع از کرامت انسانی و مقابله با بحرانهای اخلاقی در جهان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور با صدور پیامی خطاب به پاتریارک شیو سوم، رهبر جدید کلیسای ارتدکس گرجستان، انتخاب او را صمیمانه تبریک گفت. متن پیام به این شرح است:
عالیجناب شیو سوم، پاتریارک کلیسای ارتدکس گرجستان
با سلام و احترام فراوان؛
انتخاب جناب عالی به مقام رفیع رهبری ارتدکس کلیسای گرجستان را صمیمانه تبریک میگویم. میدانم که این مسئولیت، امانتی الهی برای پرداختن به وظایف عظیم، پیوند بر پایه حقیقت و پیوند بر پایه حق و ایلیای دوم، شخصیتی است که عمر خود را وقف همزیستی مسالمتآمیز میان ادیان کرد و میراث او خواهد ماند.
جامعه دینی امروز جهان، بیش از هر زمان نیازمند همبستگی پیروان ادیان الهی است. اشتراکهای دینی بنیادین ما از جمله ایمان به خدای یگانه، تکریم حضرت عیسی مسیح علیهالسلام و دفاع از کرامت انسانی، زمینهساز گفتوگوهای راهگشا در برابر بحرانهای اخلاقی و اجتماعی است.
در روزگار سکوت در برابر طرحهای سفیه و قدرتهای زورگو، رسالت تاریخی و دینی آن است که با استفاده از منابع الهی، به کلمه مشترک بخوانیم و امروز آن کلمه، دفاع از مظلومان و محکومیت تجاوز است.
ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جناب عالی، دوست دارم دست برادری حوزههای علمیه ایران را به نشانه دوستی دیرینه میان ملتهای ایران و گرجستان به سوی شما دراز میکنم. امیدوارم تعاملهای علمی، فرهنگی و معنوی نهادهای مذهبی ما بیش از پیش گسترش یابد و با همصدایی، تقوای مؤثر برای استقرار صلح و عدالت داشته باشیم.
از درگاه خداوند متعال، سلامت و سربلندی شما و ملت شریف گرجستان را مسئلت دارم.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه جمهوری اسلامی ایران