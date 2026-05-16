نویسنده حوزه کودک و نوجوان گفت: برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران در دوران آتشبس ناپایدار جنگ تحمیلی سوم، نور امید در دل مخاطبان کتابخوان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پروین پناهی، نویسنده حوزه کودک و نوجوان با بیان این موضوع، ادامه داد: فعالیتهای مثبت فرهنگی باید در هر دورانی، پایدار و برقرار باشند تا روحیه دستهجمعی ایرانیان حفظ شود.
وی گفت: خوب است که مردم در این دوران، منابع تاریخی و حماسی را مطالعه کنند؛ بهویژه آثاری که به حمله بیگانگان به ایرانیان در دورههای گذشته میپردازد. مطالعه این متنها نهتنها یادآور صلابت و مقاومت نیاکان ما در برابر دشمنان است، بلکه میتواند با الهامبخشی از رشادتها و صبر آنان، روحیهای قوی و امیدبخش را در جامعه تقویت کند. تاریخ ایران، سرشار از واقعههای شگفتانگیز از اتحاد، فداکاری و پیروزی در برابر سختیها است که میتواند چراغ راهی برای عبور از چالشهای امروزی باشد.
نویسنده کتاب «ماهینا» ادامه داد: برنامههای کاربردی شاد کودکانه میتوانند با ارائه محتوای تعاملی و سرگرمکننده، تجربهای شبیه به حضور فیزیکی در نمایشگاه را برای کودکان فراهم کنند. با برنامهها، کودکان میتوانند با دنیای کتابها و شخصیتهای داستانی به شیوهای خلاقانه و جذاب آشنا شوند و اشتیاق آنان برای مطالعه افزایش یابد.
پروین پناهی در پایان گفت: پیشنهاد میکنم با توجه به ساعتهای طولانی که کودکان و والدین در خانه سپری میکنند، به کتابخوانی روی آورند. در دوران کنونی که مهدکودکها و مدرسهها تعطیل هستند، بهترین سرگرمی برای همه اعضای خانواده، غرق شدن در دنیای کتابها است. کتابها نهتنها میتوانند اوقات فراغت را پر کنند، بلکه فرصتی مغتنم برای یادگیری، رشد فکری و تقویت پیوند خانوادگی فراهم میآورند. خواندن کتاب بهطور مشترک میتواند موجب فضایی گرم و صمیمی در خانه شود و تجربههای ارزشمندی را برای کودکان و بزرگسالان رقم بزند.
گفتنی است، هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.