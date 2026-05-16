مدیر حوزههای علمیه کشور در پیامی به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز شعر و ادب فارسی، بر ضرورت تقویت وحدت ملی، امیدآفرینی و بهرهگیری از معارف اسلامی و حماسههای تاریخی در ادبیات معاصر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور در پیامی به نشست هم اندیشی شاعران که به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز شعر و ادب فارسی در مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شد، آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از صدر اسلام تاکنون سپهر شعر و شاعری سلاح و ساحت تأثیرگذار در تقابل دو جبهه نور و ظلمت بوده است. اینگونه است که تاریخ شعر فارسی از نخستین ادوار خود با حماسه آمیخته است؛ آنسان که شرح دلاوریهای ایرانیان به قلم قدرتمند و بیرقیب فردوسی حکیم تاکنون بر تارک شعر جهان میدرخشد.
اینک در هنگامهای که استکبار جهانی و ایادی خودفروخته منطقهای با تمام توان سعی در خاموش کردن صلابت جمهوری اسلامی ایران دارند و خون پاک پدر امت اسلام و نیز فرماندهان و شماری از مردم بیدفاع و کودکان بیگناه را بر خاک ایران جاری کردهاند، تاریخ شاهد صحنههایی شگرف از ایثار و ایستادگی ملت سرافراز ایران است.
در کنار آحاد رزمندگان جان بر کف این امت؛ نقشی که شاعران تا همین لحظه در جبهه فرهنگی این جهاد ایفا کردهاند نقشی بیبدیل و ستودنی است. تاریخ ادبیات ایران امروز بیش از همیشه شاهد خیالمندی خردبنیادی است که شاعر را منور به نور ولایت الله نموده تا به برکت «الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور» به دنیای مجاز خود و دیگران نور حقیقت بتاباند. گوارا باد این منزلت که همان نصرت وعده شده در کلام حضرت حق است: «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ ذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا».
شاعران آزاده ایران گام در خط مقدم جبهه فرهنگی و معنوی این جهاد نهادند تا از داغ حماسه بسازند و در عمق اندوه چراغ امید بیافروزند و روح غیرت و مقاومت را در دلها و جانهای امت استوار بدارند.
شاعران آزاده ایران با مجاهدت کمنظیر خود ضمن دفاع از ارزشهای الهی و انسانی و مبارزه با دژخیمان جنایتکار، تراز شعر فارسی را در تاریخ ادبیات این مرز و بوم بیش از پیش تعالی بخشیدند.
از همه شاعران ارجمندی که با قدم پایدار و قلم استوار خود در این جهاد مقدس سهیم شدند، صمیمانه تقدیر میکنم و از ستاد راهبری شعر و ادب حوزه و همه سروران ارجمندی که در این انجمن آسمانی و حرکت انقلابی حضور یافتهاند تشکر میکنم و از توفیق نداشتن حضور در این مجمع خوبان و هنرمندان پوزش میخواهم و نکاتی را یادآور میشوم:
۱) اقتضای هنر که جلوهگری و شوقانگیزی و نمایشگری است، اخلاص را برای هنرمند سخت میکند، حال آنکه اخلاص، اساس اثرگذاری کلام شاعر است. خودسازی، غیبت رزندگان اسلام است و لحظهلحظه حضور شما در میدان فرصت مغتنمی است برای خالص شدن. سرانجام سرافراز آن بزم ظفرمند، لازم آید که قلب را از غبار تظاهر و تبرج زدوده، به لسان صدق آراستهاند که تحفه این لسان صدق، حلاوت خروج از «یقولون ما لا یفعلون» و درآمدن به وادی «واذکروا الله کثیرا» است.
۲) لازمة تربیت و اصلاح و جهتدهی فکری جامعه، قدم صدقی است که ریشه در استواری مبانی اعتقادی و معرفتی دارد. با پای لرزان نمیتوان گام در نبردی گذاشت که یک سر آن میدان شبهات است؛ بلکه حاصل اینکه شاعری تجرد در بیانی است که جز وحشت نخواهد فزود و دیر نیست که چنین قدمی منتهی شود به «فِی کُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ». قلمداران، علمدار تبیین نخواهند بود مگر آنگاه که از معارف پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامت (علیهم السلام) و مبانی معرفتی انقلاب اسلامی اندوخته باشند.
گنج گرانبهای قرآن کریم و سنت نبوی و علوی و ولوی و زلال اندیشه اسلامی و علوم حوزوی و معارف الهی جانمایة شعر متعهد و انسانساز و موجآفرین، بهویژه در زبانهای فارسی و عربی است و بهویژه حماسههای تاریخی ایران و حماسه آسمانی و عزتآفرین عاشورا و تاریخ اسلام و حوزه و روحانیت، ذخایری بیبدیل است که میتواند کاروان شعر و ادب و هنر فارسی را به قلههای بلندتری برکشد و بهخصوص دفاع مقدس و جنگهای دوم و سوم، باید الهامبخش شاعران متعهد و آیینی و حوزوی و همه اصناف شاعران و قالبهای شعری باشد.
۳) بهرغم فریب به پنج همه تلاش و تبلیغات بیوقفه و بسترسازی دشمنان برای ایجاد فتنه و تفرقه، ملت مبعوث با سلایق و باورهای گوناگون از هر طایفه و هر صنف با اتحاد مثالزدنی خود بدخواهان ایران را ناامید کردند. میتوان باید در موضعگیریها و بیانات سیاسی و فرهنگی توجه داشته باشیم که شاید بخشی از این ملت به پا خاسته تفاوت سلیقه دارند. اینکه هر صدایی که خدشه بر اتحاد ملت وارد کند، خواسته یا ناخواسته ابزار کیدورزی استکبار است. قطعا این امر منافی نقد و خیر خواهی دلسوزانه نیست؛ لیکن به ویژه در شرایط فعلی ظرافتی باید تا انتقاد و اعتراض، تضعیف گر اتحاد و امید مردم نشود. از آنجا که از شئون شعر، برانگیختن عواطف است شاعران با پرهیز از بیان تند و تحریک کننده در موضوعات اختلافی داخلی میتوانند از یک سو دمنده روح نشاط و امید و همدلی بیشتر در جامعه باشند و از سوی دیگر عواطف زخم خورده و خشم و فریاد اعتراض ملت را بر علیه دشمن خارجی متمرکز کنند؛
۴) اقتضای روحیه جهاد و مقاومت، منحصر در سرودن گونهای خاص از شعر حماسی نیست؛ بلکه این معنا را میتوان در جان همهی قالبها و مضامین دمید. از نغمههای عرفانی تا غزل عاشقانه و از سرودههای آیینی تا لالایی کودکانه، میتواند بستر غیرت و استقامت باشد.
۵) النور الإمام فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضیئة بالنهار. روشنی چشم و دل مؤمنان و پیروزی ایشان جز با توجهات صاحب اصلی این انقلاب ارواحنافداه ممکن نبوده و نیست. عجب و استغنا از عنایت حضرت در فتوحات، ظلماتی است که بعید نیست فرج این امت را به تأخیر اندازد، چنانکه انتظار مجاهدانه میتواند رستاخیز ملت را به انقلاب حضرت بقیةاللهالأعظم، نزدیک کند؛ بنابراین لازم است مضامین استغاثه و اشتیاق و توسل به امام زمان عجلالله تعالی فرجه الشریف، بیش از هر زمان دیگری جلوه شعر شاعران امروز باشد و بهطور کلی، تضرع و ابتهال و توسل به حضرت حق (جل و علی و عالم قدس و اولیای الهی و درخواست امدادهای غیبی و دعا و مناجات را به ویژه گسترش بخشید.
۶) انس و الفت حاصل از مجاهدت مشترک شاعران و سایر اصناف و آحاد، شجره طیبهای است که ثمرات آن از یک سو، شعر را از حصار انجمنهای در بسته رهانیده و به بدنه اجتماع و ذائقه عمومی پیوند زده و از سوی دیگر، ادراک زیبایی و ذوق ادبی را در مردم بیدار کرده است.
با توجه به آسیبهایی که به واسطه سلطهجویی فرهنگ مهاجم و بهویژه با سیطره رسانه و فضای مجازی متوجه زبان و ادبیات فارسی است، تداوم این پیوند مبارک، نوید بخش حیاتی دوباره برای ادبیات سترگ این دیار و سهمی شایسته در تمدن اصیل ایرانی اسلامی خواهد بود.
در پایان از خداوند متعال میخواهیم که قدمهای شما را استوار و قلمهایتان را در مسیر حق به منور به نور هدایت بدارد و امیدوارم همواره در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و انقلابی، پیشگام و سربلند باشید و انشاءالله شاهد پیروزی ملت ایران و محور مقاومت و امت اسلام بر دشمن آمریکایی ـ صهیونی باشیم، بفضله و کرمه.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه
۲۵ اردیبهشت ١٤٠٥ هـ ش
سالروز بزرگداشت حکیم فردوسی و روز شعر و ادب پارسی