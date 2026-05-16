سرپرست اداره پارک ملی بوجاق از شناسایی و برخورد قانونی با رانندگان متخلف ۷ خودرو سواری، به دلیل ورود غیرمجاز به این پارک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یعقوب رخش بهار گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست پارک ملی بوجاق در گشت های حفاظتی خود در این پارک ملی، موفق شدند ۷ دستگاه خودروی گردشگران را به دلیل ورود غیرمجاز، تخریب عرصه‌های طبیعی و ایجاد مزاحمت در زیستگاه‌های این منطقه، شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای مالکان این خودروها، آن ها را به مراجع قضایی معرفی کردند.

سرپرست اداره پارک ملی بوجاق افزود: پارک ملی بوجاق به ‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند و حساس استان و کشور، اهمیت خاصی دارد و هرگونه ورود غیرمجاز، تخریب طبیعت، آسیب به پوشش گیاهی و برهم‌ زدن آرامش حیات‌وحش در این منطقه، پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

وی از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌دوستان خواست در بازدید از مناطق طبیعی، ضمن رعایت ضوابط و مقررات زیست ‌محیطی، با مأموران یگان حفاظت محیط زیست برای حفظ و حراست هرچه بهتر از سرمایه‌های طبیعی استان همکاری کنند.

رخش بهار افزود: یگان حفاظت محیط ‌زیست با هرگونه تخلف در مناطق حفاظت شده به‌صورت جدی، مستمر و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.