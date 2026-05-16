مردم در گوشه و کنار استان همچنان با تدوام حضور مقتدر خود حماسه، ایثار، همدلی و وحدت را در شب‌های اقتدار به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم همیشه در صحنه در سراسر استان در هفتاد و ششمین شب اقتدار و مقاومت، با حضور در اجتماعات، ایستادگی برای دفاع از وطن را اعلام کردند.

این گردهمایی‌ها، تنها یک تجمع معمولی نیست؛ بلکه بستری برای بروز همدلی، همراهی و شکل‌گیری یک تجربه جمعی است؛ تجربه‌ای که در آن، آدم‌ها با هر سن و سلیقه‌ای کنار هم می‌ایستند و معنای با هم بودن را دوباره مرور می‌کنند.