شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان استان سمنان در روز شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان :
کوی مدیران و بلوار شهدای دولت از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
شاهرود:
شهرک فرهنگیان محدوده خیابان شهرداری از ساعت ۹ تا ۱۱
خیابان فیض و بلوار شهید مدنی از ساعت ۱۱ تا ۱۳