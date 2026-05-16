به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان :

کوی مدیران و بلوار شهدای دولت از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر

شاهرود:

شهرک فرهنگیان محدوده خیابان شهرداری از ساعت ۹ تا ۱۱

خیابان فیض و بلوار شهید مدنی از ساعت ۱۱ تا ۱۳