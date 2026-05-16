تشکیل قرارگاه مشترک دستگاههای نظارتی در بازار در تمام شهرستانهای استان سمنان مصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️یادگار احمدی مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان در توضیح فعالیت این قرارگاه گفت: با مصوبه جدید، تعزیرات حکومتی محوریت نظارتها بر بازار را بر عهده خواهد داشت و دستگاههای دیگر وظیفه همکاری با این نهاد را دارند.
نجفی دهکردی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از پلمپ شش واحد صنفی به دلیل تخلفات گرانفروشی خبر داد و بر برخورد با سو استفاده کنندگان و محتکران تاکید کرد.
قاسمی مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: عرضه مرغ منجمد با نرخ ۲۵۵ هزار تومان در سراسر استان در جهت کنترل قیمت مرغ ادامه خواهد داشت و بازار تخم مرغ هم به ثبات خواهد رسید
استاندار سمنان در این جلسه نظارت بر چرخه تولید، توزیع و قیمتها را کارویژه مهم مسیولان ستاد تنظیم بازار و فرمانداران دانست و پیگری تخلفات و نظارتها را تا حصول نتیجه ملموس برای مردم بسیار مهم دانست. محمد جواد کولیوند گفت: مسئولان در هر جلسه گزارشی از پیگیری تخلفات صنفی را ارائه دهند.
مردمی شدن نظارتها موضوعی بود که استاندار بر آن تاکید کرد.
در این جلسه فرمانداران و مسئولان نظارتی شهرستانهای استان موظف شدند روزانه بازار را رصد و در سریعترین زمان ممکن کمبودها و گرانیها را پیگیری و به نتیجه برسانند.