نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در دیدار با خانواده شهید ولی‌الله اکابری تأکید کرد: خانواده‌های شهدا برای همه اقشار جامعه الگو هستند و باید صبر، فداکاری و ایمان را از آنها آموخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در پاسداری از کشور افزود: ارتشی‌ها همواره با جان‌فشانی از میهن و آرمان‌های نظام اسلامی دفاع کرده‌اند و یاد و نام شهدا باید همیشه زنده بماند.

در این دیدار که با حضور امیر رضایی، آرش نظامی آجا فارس و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، از خانواده شهید ولی‌الله اکابری تقدیر به‌عمل آمد.

شهید اکابری در مدت ۳۴ سال خدمت در بخش‌های مختلف نیرو‌های مسلح، از جمله ارتش، قرارگاه خاتم و فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عمر خود را وقف خدمت به وطن کرد و ۲۳ اسفند پارسال در ۵۴ سالگی به دست دشمن صهیونی آمریکایی در محل کار به شهادت رسید.