درختان شهر آباده با هدف جلوگیری از بیماری ها، از فردا ۲۷ اردیبهشت به مدت یک ماه سم پاشی و آفت زدایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاونت خدمات شهری شهرداری آباده گفت: امسال بر اساس اقدام هرساله درختان سطح شهر این شهرستان با هدف حفظ سلامت، مبارزه با بیماریهای گیاهی و کنترل آفات سم پاشی میشوند.
نواب محمدپور با بیان اینکه سم پاشی درختان ، فردا ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۲۲ آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه دارد، افزود: شهروندان هنگام سمپاشی از پارک وسایط نقلیه به خصوص خودروهای حاوی مواد خوراکی در حاشیه خیابانها خودداری کرده و برای جلوگیری از ورود سموم به منازل، پنجرههای مشرف به معابر را بسته و وسایلی را که در برخی بالکنهای مجاور به خیابانهایی که دارای پوشش درختی است ، جابه جا کنند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.