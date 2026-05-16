به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، بازرسان این مدیریت در گشت مشترک به همراه عوامل پلیس امنیت اقتصادی از یک واحد انبار غیرمجاز در اصفهان، ۳۰۰۰ قلم انواع لوازم و کالای بهداشتی ساختمان شامل شیرآلات و ... با تخلف ثبت نشدن انبار در سامانه جامع انبارها کشف کردند.

براین اساس این کالاها به ارزش یکصد میلیارد ريال کشف، توقیف و پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل عوامل پلیس امنیت اقتصادی شد.