نیکوکار اصفهانی بیش از دوهزار جفت کفش و صندل به مددجویان کمیته امداد شهرستان اردستان اهدا کرد.

اهدای ۲ هزار جفت کفش و صندل به مددجویان اردستانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردستان گفت: یکی از نیکوکاران با اهدای بیش از ۲ هزار جفت کفش و صندل در راستای فعالیت های قرارگاه ایران همدل به مددجویان کمیته امداد شهرستان اردستان خدمت رسانی کرد.

محمدجواد شفیعی اردستانی افزود: با مشارکت یکی از خیران شهرستان، هزارو ۶۳۵ جفت صندل، بین مددجویان تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

محمدجواد شفیعی، این اقدام ارزشمند را در راستای فعالیت های قرارگاه حمایتی اجتماعی ایران همدل بیان کردو ادامه داد: این همشهری نیک اندیش، از ابتدای جنگ رمضان تاکنون ۲ هزار و ۴۶۰ جفت کفش و صندل به مددجویان تحت حمایت این نهاد اهدا کرده است.

وی با قدردانی از نیکوکاران در حمایت از خانواده های نیازمند تحت پوشش، افزود: استمرار این نوع مساعدت ها نقش مهمی در تامین نیازهای اولیه مددجویان و تقویت روحیه آنان ایفا می‌کند.

رئیس کمیته امداد شهرستان اردستان گفت: ارزش کفش‌ و صندل‌های اهدایی حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده و توزیع آن‌ها در مناطق مختلف شهرستان بین خانوارهای تحت حمایت انجام شده است.