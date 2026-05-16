پخش زنده
امروز: -
۵۱ کیسه آرد پخت نان به ارزش ۱۳۲ میلیون تومان بین زنان سرپرست خانوار شهرستان فلاورجان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان گفت: همسو با فعالیت های قرارگاه ایران همدل و با مشارکت نیکوکاران، ۵۱ کیسه آرد پخت نان برای خانوادههای نیازمند تهیه و بین آنها توزیع شد..
اکبر میرمحمد صادقی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و ضرورت تامین نیازهای اولیه خانوارهای آسیبپذیر، ادامه داد: این کمکها با هدف پاسخگویی به نیازهای غذایی و معیشتی خانوادههای تحت حمایت، بهویژه زنان سرپرست خانوار، در شهرستان فلاورجان انجام گرفته است.
وی، برآورد ارزش این کالای حمایتی را ۱۳۲ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: رویکرد این نهاد در کنار کمکهای معیشتی، ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است تا این خانوادهها بتوانند با اتکا به ظرفیتهای خود، مسیر استقلال اقتصادی را دنبال کنند.