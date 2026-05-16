در آیین گلریزان شهرستان دهاقان، ۷ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس زندان شهرضا گفت: در این آیین که با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و کمک به آزادی زندانیان ناتوان مالی برگزار شد، خیران نیکاندیش شهرستان با مشارکتی چشمگیر ۷ میلیارد ریال برای این امر خداپسندانه اهدا کردند.
محمد ابراهیمی با قدردانی از حمایتهای مسئولان و مشارکت سخاوتمندانهٔ خیران، بر نقش نیکوکاران در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن زندانیان آبرومند به آغوش خانوادههایشان تأکید کرد.
وی افزود: همکاری و همدلی مردم و مسئولان در برگزاری چنین اقداماتی، زمینهساز گسترش فرهنگ نوعدوستی و امید در جامعه خواهد بود.