معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان از تمهیدات لازم برای تأمین سوخت و تسریع در روند پرداخت مطالبات به کشاورزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه شورای برداشت محصولات کشاورزی شهرستان کهگیلویه گفت: تمهیدات لازم برای خرید گندم، تأمین سوخت و هماهنگی با مراکز خرید انجام شده و تلاش میکنیم روند پرداخت مطالبات کشاورزان تسریع شود.
شهرام عسکری با اشاره به اهمیت جلوگیری از خروج گندم از چرخه رسمی خرید استان افزود: همکاری دستگاههای نظارتی و انتظامی برای مدیریت حملونقل و جلوگیری از فروش خارج از شبکه ضروری است.
عسکری همچنین به موضوع آتشسوزی مزارع اشاره کرد و خواستار برخورد قانونی با متخلفان و افزایش آگاهی کشاورزان در این زمینه شد.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان به برخی چالشهای اجرایی در فرآیند خرید گندم اشاره کرد و گفت: در سالهای پربارش، افزایش تولید موجب فشار بر مراکز خرید و سیلوها میشود، لذا ضروری است ظرفیت ذخیرهسازی و حمل و نقل بهصورت ویژه تقویت شود.
عسکری با اشاره به روند پرداخت مطالبات کشاورزان افزود: هرچه ثبت اطلاعات در سامانههای مربوطه سریعتر انجام شود، فرآیند پرداخت نیز با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت و در این زمینه همکاری کامل مراکز خرید و بانکها ضروری است.
وی همچنین از اجرای طرحهای حمایتی از کشاورزان خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات بهصورت کارتهای اعتباری در اختیار کشاورزان قرار میگیرد تا بتوانند نیازهای خود را در حوزه نهادهها و کالاهای اساسی تأمین کنند
مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت سال زراعی جاری گفت: میزان بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و پیشبینی میشود تولید گندم در شهرستان به بیش از ۸۰ هزار تن برسد.
حکمتالله همتینژاد افزود: با توجه به افزایش تولید، لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از ازدحام در مراکز خرید، تسریع در حملونقل و پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان اندیشیده شود.
همتینژاد بر لزوم مدیریت خرید، کاهش نقش واسطهها و حمایت از کشاورزان در هزینههای حمل و نقل تأکید کرد و ادامه داد: پیشبینی میشود با آغاز برداشت محصول گندم از اواخر اردیبهشتماه در شهرستان کهگیلویه و شهرستانهای همجوار ، حجم قابل توجهی از محصول وارد مراکز خرید شهر دهدشت شده که در صورت ناهماهنگی در مدیریت صحیح، میتواند موجب ایجاد ترافیک و نارضایتی کشاورزان شود. .
فرماندار کهگیلویه هم در این نشست با اشاره به ضرورت پیشبینی شرایط بحرانی پیش از وقوع، گفت: مدیریت بحران در بخش کشاورزی نباید به زمان بروز مشکل محدود شود، بلکه لازم است از فصلهای غیر بحرانی برای برنامهریزی، آموزش و ایجاد زیرساختهای لازم استفاده شود تا در زمان برداشت با کمترین چالش مواجه باشیم.
سید ایرج کاظمی جو با تأکید بر صیانت از حقوق کشاورزان گفت: هزینه گندم، دسترنج کشاورزان است و آنان باید بدون هیچگونه مشکل و در کوتاهترین زمان ممکن مطالبات خود را دریافت کنند.
کاظمی جو با اشاره به برخی نارساییها در سال گذشته افزود: مشکلاتی که برای برخی کشاورزان در روند دریافت مطالبات ایجاد شد، نباید تکرار شود و در صورت تکرار، با دستگاههای مسئول برخورد خواهد شد.