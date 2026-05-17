کارگاه تخصصی سفال و سرامیک زیر مجموعه جشنواره بین المللی امام رضا در گرمسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محسن فدایی باش رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گرمسار گفت : این کارگاه در قالب ایده تا اجرا با موضوع حرم رضوی و زائران بارگاه امام رضا (ع) با حضور ۴۵ نفر از هنرمندان برگزار شد.
مهدی پازوکی دبیر اجرایی جشنواره بین المللی امام رضا نیز افزود:کارگاه سفال و سرامیک رضوی یکی از بخشهای مهم جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است که به صورت تخصصی در سه شهر سمنان، دامغان و گرمسار اجرا شده است.