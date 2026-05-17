شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان استان سمنان در روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
شاهرود
خیابان رودکی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰
بلوار ابن سینا و محدوده میدان چنار سوخته از ساعت ۱۰ تا ۱۲
خیابان مسجد جامع از ساعت ۱۱ تا ۱۳
حیابان شهید میرمحسنی (کوچه بهزیستی) از ساعت ۹ تا ۱۱
خیابان شهید رجایی (شهربانی) از ساعت ۱۱ تا ۱۳