استاندار سمنان: ۲۹ پروژه آموزشی تا مهر ۱۴۰۵ تکمیل و تحویل آموزش‌وپرورش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجوادکولیوند در جلسه کارگروه نهضت عدالت آموزشی استان سمنان گفت: دستگاه‌های اجرایی در مسائل اجتماعی و فرهنگی، نقش خود را در تکمیل این پروژه‌ها ایفا کنند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: ۷۸ پروژه آموزشی در استان برنامه‌ریزی شده که ۲۹ پروژه تا مهر ۱۴۰۵ تکمیل می‌گردد.

حسن ترکمانی افزود: با پیشرفت پروژه‌های در دست ساخت، استان سمنان در جایگاه کشوری از رتبه ۱۶ به رتبه ۷ صعود کرده است.