به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی اشرفی گفت در این میان تخم‌مرغ خوراکی با ۵۷۰ هزار و ۶۳۵ دلار، بیشترین سهم ارزآوری را داشته و پس از آن محصولات لبنی با ۳۲۰ هزار و ۵۶۵ دلار، گوشت مرغ منجمد با ۲۴۴ هزار و ۹۵۰ دلار، تخم‌مرغ نطفه‌دار تخمگذار با ۱۴۲ هزار و ۷۴۰ دلار، پولت تخم‌گذار با ۱۱۴ هزار دلار، جوجه یک‌روزه گوشتی با ۱۵ هزار و ۵۰۰ دلار و پای و پنجه مرغ با ۱۰ هزار و ۱۰ دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی گفت: در این مدت در مجموع ۸۷۶ هزار و ۹۵۸ کیلوگرم محصولات دامی، ۱۰۷ هزار قطعه جوجه یک‌روزه و پولت تخم‌گذار و یک میلیون و ۲۳۲ هزار و ۷۸۰ عدد تخم‌مرغ به کشور‌های هدف صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: این میزان صادرات با نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی و صدور گواهی‌های لازم به کشور‌های افغانستان، آذربایجان، گرجستان، عراق، قزاقستان و قطر انجام شده است.

وی گفت: در میان اقلام صادراتی، تخم‌مرغ نطفه‌دار تخمگذار با ۷۷۴ هزار عدد و تخم‌مرغ خوراکی با ۴۵۸ هزار و ۷۸۰ عدد، بیشترین سهم را در بخش صادرات تخم‌مرغ داشته‌اند.

اشرفی افزود: در بخش محصولات وزنی نیز محصولات لبنی با ۲۸۹ هزار و ۳۳۸ کیلوگرم و گوشت مرغ منجمد با ۱۴۵ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم از مهمترین اقلام صادراتی استان بود.

مدیرکل دامپزشکی زنجان اضافه کرد:همچنین ۲۰ هزار و ۲۰ کیلوگرم پای و پنجه مرغ نیز از استان به خارج از کشور صادر شده است.

به گفته اشرفی در این مدت ۵۰ هزار قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی و ۵۷ هزار قطعه پولت تخم‌گذار به کشور‌های هدف صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: توسعه صادرات محصولات دامی استان بیانگر ظرفیت مناسب تولید در واحد‌های دام و طیور و رعایت ضوابط و استاندارد‌های بهداشتی در فرآیند تولید و صادرات است.