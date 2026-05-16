به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کهگیلویه گفت: نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی در راستای رفع ناترازی انرژی در شهرستان با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجرا است و به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

علی‌اصغر پوربهشت افزود: طرح احداث نیروگاه یک مگاواتی در ایام دهه فجر ۱۴۰۵ کلنگ‌زنی شده است.

وی ادامه داد: این طرح هم‌اکنون با پیشرفت ۵۰ درصدی ادامه دارد.

فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کهگیلویه گفت: با توجه به پیک مصرف انرژی در تابستان، اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی منطقه خواهد داشت.

سرهنگ پور بهشت اضافه کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این طرح شامل سه مرحله و مرحله اول با ظرفیت ۲۱۰ کیلووات تکمیل و افتتاح شده است افزود: مرحله دوم با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات در حال اجرا است.