طرح احداث نیروگاه ۲۵۰ کیلو واتی برق در کهگیلویه آماده بهره برداری
نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی در شهرستان کهگیلویه در مرحله دوم با پیشرفت ۵۰ درصد آماده بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کهگیلویه گفت: نیروگاه ۲۵۰ کیلوواتی در راستای رفع ناترازی انرژی در شهرستان با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال اجرا است و بهزودی آماده بهرهبرداری خواهد شد.
علیاصغر پوربهشت افزود: طرح احداث نیروگاه یک مگاواتی در ایام دهه فجر ۱۴۰۵ کلنگزنی شده است.
وی ادامه داد: این طرح هماکنون با پیشرفت ۵۰ درصدی ادامه دارد.
فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کهگیلویه گفت: با توجه به پیک مصرف انرژی در تابستان، اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی منطقه خواهد داشت.
سرهنگ پور بهشت اضافه کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار و با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
وی با اشاره به اینکه این طرح شامل سه مرحله و مرحله اول با ظرفیت ۲۱۰ کیلووات تکمیل و افتتاح شده است افزود: مرحله دوم با ظرفیت ۲۵۰ کیلووات در حال اجرا است.
فرمانده ناحیه بسیج شهرستان کهگیلویه ادامه داد: ظرفیت باقیمانده به میزان ۷۵۰ کیلووات نیز در دستور کار احداث قرار دارد.