به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در حاشیه نشست وبیناری با فرمانداران استان کرمان با محور مدیریت محله‌محوراعلام کرد:از پارسال و همسو با برنامه‌های ملی، طرح «مدیریت محله‌محور» در استان کرمان آغاز شده است.

ابوذر عطاپور وزیری افزود:در اجرای این طرح، شورا‌هایی با عنوان «شورای پیشرفت محلات» با حضور افراد مورد اعتماد و دارای مقبولیت اجتماعی در هر محله تشکیل می‌شود تا مسائل و موضوعات محلات توسط خود مردم مدیریت شود.

وی مصرف بهتر انرژی را یکی از مأموریت‌های شورا‌های توسعه و پیشرفت محلات دانست وافزود:قرار است از ظرفیت شورا‌های پیشرفت محلات برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی، توجیهی و اقناعی در زمینه مدیریت مصرف انرژی استفاده شود.