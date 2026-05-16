همایش پیشگامان امنیت، سازش و پیشگیری از وقوع جرم با حضور ریش سفیدان و سران طوایف در شهرستان ریگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در این همایش با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت بزرگان، ریشسفیدان و مصلحان برای حل و فصل اختلافات پیش از ارجاع به دادگاه، تقویت فرهنگ سازش، قانونگرایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه را خواستارشد.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه اختلافات باید پیش از کشیده شدن به دادگاه، با وساطت بزرگان، خانوادهها و جوانان حلوفصل شود، افزود: در صورتی که پروندهای نیز به دادگاه کشیده شود، همواره به همکاران قضایی توصیه کردهام که موضوع را به بزرگان، شوراهای حل اختلاف، مصلحان و حکمین قرآنی و اورژانسهای اجتماعی ارجاع دهند تا برای صلح و سازش اقدام کنند.