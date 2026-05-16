سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی گفت: این استان با صادرات ۲۹ میلیون و ۶۵ هزار دلاری صنایعدستی در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، رتبه نخست صادرات صنایعدستی کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ریتا خضرزاده افزود: براساس اعلام دفتر بازاریابی و تجاریسازی وزارت میراثفرهنگی، آذربایجانغربی توانسته است ۱۸ درصد از کل صادرات صنایعدستی کشور را در این مدت به خود اختصاص دهد.
وی با اشاره به بازارهای هدف صادراتی استان اظهار کرد: کشورهای ترکیه، عراق و برخی کشورهای اروپای شرقی از مهمترین مقاصد صادرات صنایعدستی آذربایجانغربی به شمار میروند.
سرپرست معاونت صنایعدستی آذربایجانغربی ادامه داد: مصنوعات فلزی، آثار چوبی، صنایع شیشهای و بافتههای داری از مهمترین اقلام صادراتی استان هستند.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی در سالهای اخیر روند رو به رشدی در صادرات صنایعدستی داشته است، افزود: این استان در سه سال گذشته نیز رتبههای سوم و چهارم کشور را در حوزه صادرات صنایعدستی کسب کرده بود.