مراسم نکوداشت دویست و نودو سومین زاد روز عارف و شاعر شهیر ایرانی ترکمن مختومقلی فراغی فردا در بندر ترکمن برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان ، فرماندار شهرستان ترکمن در نشست ستاد مراسم نکوداشت مختومقلی فراغی بندرترکمن گفت: مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی بهترین فرصت برای تقویت همدلی و اتحاد به عنوان دغدغه آن شاعر شهیر است.

امید سقلی افزود : در سایه همبستگی و وحدت با رویکرد استقامت ، پایداری ، حب وطن و ظلم ستیزی که در اشعار مختومقلی فراغی بسیار نمود دارد، امسال نیز امیدواریم به همت همه علاقمندان ادبیات مراسم با شکوه در بندرترکمن برگزار شود .