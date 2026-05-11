سرپرست دستگاه نظارت طرح بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد گفت: کل طرح در حال حاضر حدود ۳۳ درصد رشد فیزیکی دارد و با وجود افزایش هزینه‌ها و چالش‌های تهیه مصالح، عملیات احداث متوقف نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی مهاباد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی، علی‌رغم شرایط جنگ تحمیلی سوم نیز روند اجرایی خود را متوقف نکرده است. طبق گزارش‌ها، مرحله دوم این بیمارستان هم‌اکنون به همت مهندسان و متخصصان بومی در حال اجراست.

این طرح درمانی در زمینی به مساحت هشت هکتار و در قالب چهار بلوک و شش طبقه با زیربنایی حدود ۳۵ هزار مترمربع تعریف شده و عملیات اجرایی آن تاکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین مرحله اول طرح از خرداد ۹۸ آغاز شد و مرحله دوم نیز از آبان ۱۴۰۴ شروع شده است.

خالد خادمی، مسئول تاسیسات طرح، با اشاره به تداوم عملیات اجرایی گفت: «ما تاکنون هیچ‌گونه تعیطلی نداشتیم و در بخش‌های مختلف از جمله تاسیسات، خاک‌برداری و موتورخانه مشغول به کار هستیم.»

از سوی دیگر شهریار عصری، سرپرست دستگاه نظارت طرح، در ادامه به وضعیت تخصیص اعتبارات اشاره کرد و افزود: «کل طرح در حال حاضر حدود ۳۳ درصد رشد فیزیکی دارد. در سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که ۱۰۰ میلیارد تومان آن جز مطالبات پیمانکاران است. با وجود مشکلات تهیه مصالح و افزایش هزینه‌ها، به دلیل اهمیت این پروژه اجازه نداده‌ایم عملیات احداث متوقف شود.»

همچنین بیمارستان ۶۴ تختخوابی تامین اجتماعی دیگر طرح مهم درمانی در مهاباد است که در حال حاضر ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.